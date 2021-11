'Nostalgia analógica'

Vivimos bajo el imperio de la rutina.

Seguimos con pasmosa fidelidad rituales cotidianos a ritmo de tictac. Los horarios del trabajo, de la oficina del paro, la guardería, el colegio, la universidad o el instituto marcan nuestros quehaceres siguiendo un esquema que se repite disciplinadamente. Desde que el despertador nos sacude en la cama hasta que los bostezos nos devuelven al amable abrazo de Morfeo. Solemos tomar y dejar el autobús o el tranvía en las mismas paradas y a la misma hora, recorremos diariamente idénticas rutas y momentos. Y cuando llega el fin de semana disfrutamos del ocio con los amigos de siempre en lugares comunes.

Y fruto de la fuerza de la costumbre nos afiliamos a particulares manías. Yo al menos sí. Una de las mías es mirar el reloj con cierta frecuencia, un hábito que arrastro desde que me regalaron un Duward para la primera comunión y que en las aulas del colegio de los escolapios, allá en la calle Mayor de Jaca, mereció más de un pescozón por distraerme calculando cuánto tiempo quedaba para la siguiente clase, con profesor más amable, o el anhelado recreo, donde conforme avanzaban las saetas comprobaba con ingenuidad infantil que el tiempo pasa mucho más rápido cuando te lo estás pasando bien que cuando te echan un rollo que no te interesa para nada.

Y hete aquí que hace unos días, precisamente el fin de semana en que se produjo el último adelanto de hora, mi actual reloj de pulsera se averió. Justo a las dos de la tarde, que volvían a ser la una nueva. Y desde entonces ando desorientado. He trocado las manecillas de la bonita esfera que mi amada me regaló para adornar mi muñeca por un Casio digital de diseño futurista que he rescatado del submundo que guardo en la mesilla y que cambia la hora él solito cuando los algoritmos lo ordenan. Un impresionante avance tecnológico que debería dejarme perplejo, pero que solamente me turba. Nada que ver con el romanticismo de girar con las yemas de tus dedos la corona del reloj para darle cuerda o para enviar a las manecillas de viaje hacia el nuevo momento que las convenciones internacionales estipulan. Nostalgia analógica, supongo.