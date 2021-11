Cartas al director de HERALDO: ¿Pero qué hay que celebrar?

¿Pero qué hay que celebrar?

El 20 de octubre de 2011, a través de un vídeo en la web del diario ‘Gara’, ETA comunicaba el "cese definitivo de la actividad armada" y dejaba la actividad política en manos de Herri Batasuna.

También dejaba 315 asesinatos sin resolver y 829 víctimas en 43 años de terrorismo. Transcurridos diez años, ¿de verdad hay algo que celebrar? Aquel comunicado bien podía entenderse como "a partir de ahora ‘os perdonamos la vida’". ¿Qué hay que celebrar, la dificultad para juzgar y condenar a los asesinos de 315 personas? Un acto que sí hubiera sido digno de celebración sería que los asesinos de esas 315 personas hubieran salido a cara descubierta y se hubieran presentado a la sociedad española pidiendo perdón y asumiendo las consecuencias de sus acciones. El daño causado puede ser sentido por quien lo causa pero la valoración no puede quedar a su albedrío, es el Estado de derecho quien tiene esa responsabilidad y los asesinos deben colaborar con él. No se reconstruye el futuro desde la mentira, mitigar el dolor pasa por conocer la verdad de cada asesinato. En Zaragoza han sido muchos los muertos o heridos fruto de acciones de ETA; que el Estado no los olvide y los tenga siempre presentes sí es mitigar el sufrimiento causado. Pero hoy quiero recordar a un policía de la 4ª Compañía de la Reserva General que en 1978 llegó desde Zaragoza a Basauri para defender los derechos humanos que allí se violentaban. Y un 20 de noviembre, viendo a sus compañeros ametrallados e indefensos, pegados al suelo para salvar su vida, pues jugaban un partido de fútbol, se levantó con rabia enfrentándose verbalmente a quienes no eran sino sicarios de una organización mafiosa, de ETA; fue ametrallado y cayó herido de muerte. Dar la vida por los demás, por lo que nos une, por doloroso que sea, sí es digno de recuerdo.

Luis Miguel Vernet Gómez. Zaragoza

Tres figuras clave de la autonomía aragonesa

Hace unos días falleció don Juan Antonio García Toledo. Sirva esta nota para dar el pésame a su esposa y la demás familia. Con su muerte nos ha dejado un fino jurista, del Cuerpo de Abogados del Estado, que junto con otros dos excelentes juristas, don Manuel Giménez Abad (fallecido en 2001), del Cuerpo de Administradores Civiles del Estado, y don José María Rodríguez Jordá (fallecido en 2004), del Cuerpo de Interventores del Estado, fueron tres figuras clave en el diseño e implantación de la estructura institucional de la Diputación General de Aragón (DGA) preautonómica y de la estatutaria en la I Legislatura, en su condición de director de la Asesoría Jurídica (García Toledo), secretario general técnico (Giménez Abad) e interventor general (Rodríguez Jordá). Fueron las cabezas pensantes, con eficacia indiferente, como altos funcionarios públicos, encargados de armar la incipiente Administración regional, de la que, casi cuarenta años después, la actual DGA es heredera. El citado triunvirato, junto con el presidente de las Cortes de Aragón durante la I Legislatura, don Antonio Embid Irujo, catedrático de Derecho Administrativo y, algo más tarde, con el primer Justicia de Aragón moderno, don Emilio Gastón Sanz (fallecido en 2018), poeta y abogado, junto a sus colaboradores inmediatos, trabaron el entramado institucional de la Comunidad autónoma. Como ciudadano y funcionario aragonés, gracias.

José M. Aspas. Zaragoza

Contra la mala uva

No es del todo cierto el decir de la popular jota: "Donde hay juventud hay gozo / donde hay mozas, alegría / donde hay viejos, malas caras, / reniegos todos los días". No es del todo cierto porque hay en el ambiente de cada día muchas personas jóvenes y adultas con una gran ‘mala uva’ y reniegos continuos. Y es la palestra de esa mala uva el hogar, el sitio de trabajo, la vida social. Ahí saltan los caracteres encontrados violentamente, gestos adustos, desconfianzas, respuestas hirientes… Parece que está siempre dispuesta la frase que humilla, el desprecio y el recelo que aleja y enfría la amistad. Qué gran bien sería para vivir en grata convivencia social tener todos, o por lo menos muchos, la ‘manía’ de hacer feliz a la gente de nuestro entorno, y no la ‘manía’ de agriar la vida de los demás. La persona que se comporta así, a la hora de su muerte estará feliz porque pasaron los días de su vida sin haber dicho nada hiriente a nadie. La mala uva contagia y aísla, dividiendo a las personas y sembrando malestar. Entenebrece el alma, que llega a ignorar tantos motivos de belleza y felicidad que contienen todos días y todas esas situaciones ordinarias. Nuestras manos son demasiado pequeñas para coger todos los ratos de alegría que cada día ofrece la vida. No nos damos cuenta y por ello no disfrutamos de esos pequeños detalles que tenemos en nuestra vida corriente. Y cuánto bien hace a nuestra salud de cuerpo y alma saborear esos raticos de alegría. Que la alegría es para los hombres lo que la luz del sol para las plantas, y no es esto solamente una expresión poética… ¡Qué pena de vidas disgustadas por esa mala uva! Por despreciar las pequeñas ocasiones de alegría. Disfrutar de las pequeñas alegrías diarias es algo íntimo, personal, y nadie puede suplirnos en esta tarea.

Teófilo Marco Estella. EL GRADO (Huesca)

¿Código ético?

El código ético de una organización es el conjunto de valores, principios y pautas de conducta que conforman su cultura; y no tiene sentido tenerlo si sus indicaciones no superan las exigencias normativas legales. En España se da la paradoja de que un partido político que está en el Gobierno y que debería ser ejemplo para todos se salta su propio código ético sin ningún rubor. Pablo Echenique fue condenado por no pagar la Seguridad Social a su asistente y no ha dimitido. Alberto Rodríguez ha sido condenado por pegar a un policía y tampoco ha dimitido. Isa Serra está condenada por pegar a una mujer policía; Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer están imputados por malversación, pero los tres son premiados como asesores en el Ministerio de Igualdad por Irene Montero. La ministra no solo incumple el código ético de su partido, sino que reta al poder judicial, algo tan poco ético en democracia como no creer en la separación de poderes cuando no te interesa. Y utilizando dinero público contratando a personas no por su valía, sino como amiguetes, la típica corrupción política de toda la vida. La ministra se retrata en esta acción y da a conocer el lobo que esconde tras la piel de cordero de su propio código ético. España camina hacia lo que siempre se ha denominado un país bananero, y la adalid de la gestión bananera es la ministra Montero, que cada día nos deleita con fervor y entusiasmo con sus diatribas y decisiones bananeras ‘cum laude’.

Fernando Valdrés Allueva. Zaragoza

