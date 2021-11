Cartas al director de HERALDO: Ya vemos la luz, pero no podemos relajarnos

Ya vemos la luz, pero no podemos relajarnos

Parece que empezamos a ver la luz después de tanta pesadumbre debida a la pandemia. Sin embargo, es bueno recordar que no debemos relajarnos.

Se ha abierto paso a reuniones, barra de bares, bailes, etc. Por todos es sabido que en nuestro país somos muy amigos de demostrar nuestra amistad con abrazos y besos, a diferencia de otros lugares donde un apretón de manos es símbolo de cortesía y cordialidad. He comprobado que las ganas de celebrar reuniones, cenas de empresa, noches de baile y otros tantos eventos son muy grandes. Por favor, aunque cueste un poquito, vamos a tener cuidado, sobre todo vamos a respetar las decisiones de quienes nos acompañan y son reacios a no dejar fuera la mascarilla. No puedo entender que si estamos en un local, un ambiente cordial y distendido, exista alguna persona que incite a los demás a bajar la guardia. Se ha dicho que de momento, en los lugares cerrados, debemos seguir protegidos con mascarillas, pues hagámoslo. Creo que ahí juega un papel importante el o los responsables de los establecimientos. No es lo mismo si nos reunimos los amigos o familiares de siempre, que si lo hacemos una noche de bailoteo donde nos acabamos de conocer. Si después del tiempo que llevamos con este gran problema no somos capaces de aguantar un poco más, poco podremos adelantar. Dejaremos que cada persona sea fiel a sí misma. A ver si por el capricho de un desconocido, una noche cualquiera cogemos ‘algo’ que hemos protegido todos estos largos meses. Volverán los abrazos, el par de besos cuando nos presentamos, las muestras de cariño y sobre todo volveremos a vivir como antes, aunque particularmente pienso que toda esta situación nos ha enseñado muchas cosas y es bueno que cada uno de nosotros tome lo aprendido según su personalidad.

Josefina Palos Bernad. Zaragoza

Aquellos vagones de tercera

¿Nos hemos quedado mudos? O, más bien, estamos cada día más en nuestro propio mundo como nos dice Sherry Turkle, profesora en el MIT, en su libro ‘En defensa de la conversación; el poder de la charla en la edad digital’. Me ha tocado viajar estos dos últimos meses en los que la ‘normalidad’ ha vuelto a los trenes y a los aviones; y, digo normalidad entre comillas dado que ahora si te sientas en un tren o en un avión no se te puede saludar. No quieras decir ni un ‘buenos días’ porque o no te contestan o te miran como si invadieses su intimidad, o simplemente no se enteran porque llevan puestos y conectados sus auriculares. Hemos aprendido a estar todo el día conectados para acceder solo a aquellos contenidos que nos gustan o con aquellas personas que no nos critican y que nos ponen ‘likes’. La Dra. Turkle nos advierte de que cada día estamos más conectados, pero más solos. Y para evitarlo nos propone que recuperemos la conversación. Y yo propongo que volvamos a las charradas de aquellos vagones de tercera clase, porque hoy viajamos más deprisa, pero también más vacíos.

Carlos Hué García. Zaragoza

La zona recreativa del parque Pignatelli

Sentimos comunicar que la zona recreativa del parque Pignatelli, que incluye los coches y las camas elásticas, cerrará el día 28 de noviembre. Si alguno de ustedes ha estado en los últimos tiempos ya habrá podido comprobar que el estado general de las instalaciones es mejorable. Esto es debido a que se lleva años reclamando al Ayuntamiento de Zaragoza que saque a licitación o aclare cuál es el uso que pretende dar al espacio. Hace años que estamos en una situación de precario que nos impide invertir en mejoras debido a la falta de seguridad en recuperarlas. Recientemente, el Ayuntamiento publicó la licitación conjunta del parque junto con el quiosco de enfrente, algo extraño cuando se trata de dos concesiones que llevan cincuenta años funcionando de modo autónomo. En la licitación, y bajo nuestra opinión, se dan una serie de irregularidades durante el proceso de adjudicación. Estos defectos fueron comunicados a la administración que no los corrigió y adjudicó la concesión a una tercera empresa. Tras todos estos acontecimientos, nos encontramos en medio de un proceso contencioso administrativo que nos obliga a pagar una cantidad muy elevada para conseguir una medida cautelar que nos permita seguir trabajando hasta que haya sentencia firme. Nuestra única intención es pelear por lo que creemos que nos corresponde y tener la oportunidad de dar continuidad al trabajo familiar de cincuenta años con la inversión en las mejoras previstas. Si no puede ser así, nos gustaría despedirnos de tres generaciones de familias que tanto mi abuelo como mi padre y yo mismo hemos tenido el placer de conocer y ver crecer. Animamos a todos los que tengan fichas por casa a que vengan a disfrutar de los últimos días abiertos. Solo esperamos que esto no sea un adiós sino un hasta pronto.

Jorge Pérez Campos. Zaragoza

Del salario mínimo al salario justo

El salario es la valoración que la empresa hace del trabajo de los obreros, siendo la expresión de la eterna discusión entre aquella y estos. En pleno 2021, se establece como referencia del salario mínimo una cantidad que no alcanza los 1.000 euros, con lo cual la vida se dibuja como una sombra. Cuando unas zapatillas o una camiseta cuestan 100 euros, el salario es la pared donde se estrella la esperanza y nace la renuncia a casi todo. Cualquier trabajo realizado honestamente se debe valorar más que 1.000 euros. El salario mínimo, ahora, es la negación del hoy y la imposibilidad del mañana, de un estamento social desvalorado que lucha sin éxito. No se respeta al trabajador que no disfruta una vida digna. En un mundo de abundancia y beneficios, de lujos y excesos, el obrero queda atrapado en un orden de servidumbre y renuncia que ningún Estado moderno debería consentir. Solo es una parte de la sociedad. No muy numerosa, pero es la más débil. O la más joven. Y, admitido por los demás, es legal pero no justo. A veces, grandes intereses y riquezas se forjan a partir de salarios mínimos. La dicotomía no se castiga y la solidaridad no se contempla. Este salario obliga a renunciar a parte de tu vida. También a sufrir más que disfrutar. Las diferencias sociales crecen y las leyes no lo corrigen mientras los trabajadores más precarios son prisioneros de un presente incierto y de un futuro improbable. En su propia depresión, el obrero lamenta que su esfuerzo no se aprecie. ¿Por qué no se plantea un salario justo? Cabal sería que todo trabajador pueda disponer de un jornal mínimo justo que le permita vivir con decoro. Siempre habrá grandes salarios o beneficios extra, pero sin perjuicio de ello el trabajador merece reconocimiento y respeto, empezando por un salario preciso.

Jesús Añaños Vinué. Zaragoza

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es