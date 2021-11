'¿Crispación?'

Escucho las noticias en las grandes cadenas, leo la prensa de Madrid y pienso que vivimos una situación de aguda confrontación.

El gobierno presenta los presupuestos y la oposición, sin tiempo a examinarlos, los descalifica abruptamente. Los socios del gobierno, en vez de debatir en el consejo de ministros lo hacen públicamente. En el parlamento escucho palabras gruesas casi permanentemente. En vez de adversarios con legítimas posiciones diferentes, son enemigos. En el principal partido de la oposición, la guerra civil capitalina va in crescendo. Entonces cambio de ámbito. Ahora veo Aragón Noticias y leo la prensa aragonesa. El primer trámite presupuestario en las Cortes sale adelante con los votos de la coalición de gobierno, los de un partido de la oposición (Cs) y la abstención del más importante de esta (PP). Javier Lambán gobierna con un cuatripartito, que va del centro a la izquierda, y los desacuerdos se ventilan en los consejos de gobierno y no en los medios.

El alcalde Jorge Azcón consigue un acuerdo unánime para impulsar la nueva Romareda. El relevo en la dirección aragonesa del PP se hace sin estridencias y con buenas palabras. En las Cortes se discute civilizadamente, aunque sea a veces con dureza. Gobierno y oposición parecen conjurados para mantener una conversación en la que los desacuerdos no se traduzcan en bronca. ¿Será este nuestro principal hecho diferencial? Pensamos diferente y proponemos políticas distintas, pero se puede hablar en vez de gritar e insultar. ¿Estoy soñando? No me despierten, por favor.