Cartas al director de HERALDO: El valor transformador del conocimiento

El valor transformador del conocimiento

Oigo noticias educativas que adelantan la idea de que se podrá obtener el título con alguna materia suspendida o la excepcionalidad de la repetición.

Se trata de no truncar posibilidades del alumnado. Es cierto que algunos alumnos que hacen unos fenomenales dibujos, que buscan ser ilustradores o diseñadores de moda, comprenden muy mal el inglés y con dificultad interpretan textos argumentativos. Es evidente el buenismo que hay en las intenciones del Gobierno y que también los profesores nos planteamos cuando se dan casos similares en las evaluaciones. La decisión final depende de la sensibilidad de los profes, unos optan por ceder y aprobarles y otros se mantienen fijos en su decisión aunque suspendan su materia. La ley parece recoger estas deliberaciones que tensan muchas juntas de evaluación. No está de más que la ley eche una mano. Recojo simplemente la incomodidad que me producen algunas situaciones de evaluación y los agravios que entre alumnos generan. Pero expuesta mi opinión, para muchos sensiblería, también veo en los presupuestos educativos del Gobierno la desconfianza hacia los conocimientos académicos escolares, no me atrevo a decir hacia la escuela, sino a un concepto de escuela en la que el conocimiento no sea lo principal y solo subsidiario de lo verdaderamente importante: la educación en afectos sociales y solidarios. Se ha perdido un noble concepto que animaba a muchos padres de la posguerra a llevarnos al estudio: el valor transformador y nivelador del conocimiento. A mi juicio es la constatación de que en la escuela ya no están los conocimientos del progreso y acaso se necesite de forma urgente una revolución del conocimiento escolar y no leyes que perpetúan los conocimientos de siempre con más parafernalia de competencias inútiles.

Javier Fatás Cebollada. Zaragoza

Apoyo para el esquí escolar

Hace unos años la Diputación Provincial de Huesca en sus presupuestos incluía una partida para una campaña de esquí escolar. Esto no solo daba mucha vida a los valles, sino también a empresas y asociaciones que organizan las semanas de esquí. Además, facilitaba a las familias que los chavales y las chavalas pudieran acercarse a este deporte. Sí, considero un lujazo el subir a esquiar. Ropa, transporte, equipación, entrar a la estación… una pasta. Recordemos que estamos todavía donde estamos y las economías de las familias, empresas, valles, etc., están queriendo recuperarse, pero no es fácil. No sé si mis hijos podrán subir o no a esquiar, igual los Reyes Magos procuran un milagro navideño. Pero sí que sé que el tema del programa del esquí escolar es muy importante para tantos que me da mucha rabia lo que percibo a través de los medios de comunicación. Y esto es que la DPH lanzó a las comarcas de la provincia de Huesca la organización y dotación económica y de momento nada se sabe del tema. Los coles quieren, pero no se les dice cómo. Las familias que están interesadas quieren, pero no saben cómo. ¿Quién sabe cómo? El que tenga la respuesta, por favor, que la diga, porque a este paso la aportación de las instituciones a esta campaña (de invierno) llegará en verano.

M. Ángela Puyuelo Ortega. Huesca

La reforma laboral

El PSOE y Podemos la prometieron en los programas electorales. Con el poder en su mano la volvieron a prometer mil veces y la demoraron otras mil. Encuentros y desencuentros se han sucedido. Causa principal: el alcance de la reforma. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido desde el principio la derogación de la reforma de Rajoy de manera tenaz, y partir de cero; mientras que los ministros ‘económicos’ del PSOE, con Calviño a la cabeza y Sánchez en la sombra, preferían solamente reformarla en los aspectos que se consideraran lesivos para la economía y los intereses de los trabajadores. La discrepancia tiene en vilo al país, destacando el enconado debate que ha desbordado el Consejo de Ministros para invadir los espacios públicos de la prensa, radio y TV. Es previsible que la virulencia de la desavenencia afecte a las expectativas, porque los electores suelen dar la espalda a los políticos protagonistas de grescas empecinadas. Hablemos del resto de los actores: El Partido Popular, como es natural, defiende la reforma de Rajoy, acusa la falta de entendimiento en el seno del Gobierno y denuncia el efecto pernicioso de esta reforma. Desde el lado empresarial, temen la aprobación de medidas laborales que alteren de manera decisiva la contratación laboral, y que se incorpore legislación propia de modelos totalitarios. Una cosa es acabar con los contratos basura y otra dañar el tejido productivo. Por su parte, Bruselas insta a consensuar la reforma entre Gobierno, sindicatos y empresarios. Todavía estamos a tiempo.

José Luis Cabez Marco. Zaragoza

Gracias a los bancos

Dan servicio las 24 horas de los 365 días del año. Cubren todas las ciudades, pueblos y aldeas del territorio patrio. No hace falta cita previa. La atención es gratis para todos los usuarios. En ocasiones son para los usuarios un verdadero descanso y una ayuda en su situación. No hay discriminación por sexos ni por ideas políticas ni por posición económica. Todos son bien recibidos y se encuentran cómodos. No hacen falta tarjetas. El departamento de defensor del usuario se ha cerrado por falta de actividad. Por favor, agradezcamos a los bancos la gran labor social que desarrollan en toda España. Me estoy refiriendo, claro está, a los bancos de calles, plazas y parques.

José Luis García Pardo. Zaragoza

Casado: mucho ruido, ninguna solución

El mayor responsable del Partido Popular, el señor Casado, solo se preocupa de buscar en la basura cosas y casos que hoy día no interesan a ningún ciudadano. España está pasando la peor época en décadas y esto hace mucho daño. Desde que cogió las riendas de su partido no ha dado ninguno solución, solo sabe echar porquería en los comentarios que hace. Necesitamos soluciones en este país, no amasadores de crispación, que los problemas nos vienen solos y Casado soluciones ha dado pocas o ninguna. Necesitamos soluciones y colaboración por los cuatro costados, no necesitamos charlatanes de feria que solo saben difamar y llevar a un país al desorden público. Me gustaría que explicara a los españoles por qué esa negación rotunda a renovar el Consejo General del Poder Judicial. A los ciudadanos nos huele a tufillo de algo descompuesto. Un consejo le doy: que no intente clavar clavos en un yunque, que solo conseguirá ruido y los ciudadanos estamos ya hartos de ruido.

José Sierra Calvo. Zaragoza

