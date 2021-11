Cartas al director de HERALDO: Pradilla, una exposición excepcional

Pradilla, una exposición excepcional

He disfrutado por tercera vez de la exposición, absolutamente excepcional, de Francisco Pradilla en la Lonja zaragozana.

¡Hay tanta excelente pintura que admirar! Esta del centenario de Pradilla será la exposición del año y de muchos años. Desde los impresionantes cuadros de mayor formato (‘La rendición de Granada’ o ‘Juana la Loca en Tordesillas’) hasta los más pequeños (exhibidos en vitrinas), son en total 187 maravillas en las que brilla el talento del autor, que pintaba dibujando directamente con la pasta en un alarde de virtuosismo que pasma en todas sus obras por la original y atractiva calidad de los resultados. Las pinceladas, sueltas y elocuentes, son magistrales. La temática es de lo más variada: pintura histórica, paisajes, escenas de género... Y retratos, porque el pintor de Villanueva de Gállego se nos revela como un eximio cultivador de esa especialidad. Elegimos el prodigioso retrato del ingeniero Mariano Royo, que recuerda por sus hechuras y calidad al ‘Duque de San Carlos’ de Goya. Es obligado agradecer al Ayuntamiento de Zaragoza el enorme esfuerzo que supone reunir tantas obras maestras de tan diversos orígenes y ofrecerlo todo al visitante gratuitamente. Al Municipio, que tantas veces se le critica por muchas decisiones, en esta oportunidad en que ofrece al pueblo aragonés semejante banquete visual, hay que ponerlo en los cuernos de la luna por su ejemplar obsequio cultural. Muy merecida enhorabuena al prestigioso historiador Wifredo Rincón, comisario de la muestra, por su brillante trabajo. Un brindis también por el Ayuntamiento de Villanueva, que ha sabido estar a la altura en sus celebraciones locales. En fin, nos hallamos ante un evento que nos hace sentirnos orgullosos una vez más de ser aragoneses, y que nos induce a gritar: ¡Viva Pradilla y quien lo trujo!

Jaime Esaín Escobar. Zaragoza

Peligro de apagón

Mientras que el gobierno austriaco prepara un procedimiento de actuación ante un apagón eléctrico generalizado, en España la vicepresidenta Ribera quiere tranquilizarnos y descarta ese riesgo, ya que "tenemos garantizado el suministro". Pero quizás el riesgo no provenga de las reservas energéticas, sino de un ciberataque que inhabilite la red eléctrica. En 2015 Ucrania ya sufrió un ciberataque que colapsó la red eléctrica. Y este año, EE. UU. sufrió un ciberataque a su red de oleoductos. La cuestión no es si se producirá, sino cuándo y si tenemos un plan previsto. Como dice el proverbio, espera lo mejor y prepárate para lo peor.

Manuel Vargas Ramírez. Zaragoza

Negros augurios

En plena recesión, es incomprensible la actitud de este Gobierno con sus intentos de cambiar el sistema económico, penalizando a la clase media con aumentos en el precio de la energía y altas cargas impositivas; mientras presenta los Presupuestos para 2022 donde los ingresos considerados son puro cuento, contrastando peligrosamente con una abultada carpeta de gastos ‘sociales’ o dirigidos a partidos soporte, con enfoque electoral, que pone en duda la recuperación económica. Mientras, el presidente del Gobierno recibe sucesivos revolcones por parte del Tribunal Constitucional, al haber aprovechado la pandemia para asumir poderes por encima de sus atribuciones. Esto, junto al bochornoso espectáculo de desavenencias en la coalición, que cual serial turco y ya en precampaña electoral han encabezado las vicepresidentas, hubiera supuesto dimisiones inmediatas en cualquier democracia europea. El contraste a este cúmulo de sinsentidos viene marcado por la infantil e irresponsable postura del principal partido de la oposición, que, con débil liderazgo y baja actividad, muestra sus vergüenzas en forma de luchas internas y poco fiables autodesmentidos, siendo miel sobre hojuelas para partidos y medios afines al Gobierno. Un líder fuerte no debiera temer al resto de los líderes de su propio partido, pues todo voto ganado por ellos es voto para el partido, no para el líder en concreto. Los hechos presagian negras expectativas para el año próximo. Urge un replanteamiento de planes y políticas por los principales partidos, priorizando visión de Estado, responsabilidad y sentido común.

Miguel Ángel Moliner del Ruste. Zaragoza

Orines en la calle

La chica no se daba cuenta de que la señora mayor venía andando despacio, insegura, apoyándose en el bastón y en la pared. La chica no se daba cuenta porque estaba mirando cómo su perrito hacía pipí en esa misma pared, que es la de mi casa. La señora se quejó: "No le dejes hacer pipí aquí, chica, que huele mal, resbala y tengo miedo de pisarlo y caerme. Ahí enfrente tienes un árbol, llévalo allí, mejor". "Ah, no –le dijo la chica–, que él siempre hace su pipí aquí". "Bueno, pues precisamente por eso". La chica se disgustó, maquillada como iba aunque eran las ocho y media de la mañana. Venía de la parte rica del barrio (apenas son dos calles) y tendría algún compromiso después. Sin añadir palabra, se dio la vuelta con suficiencia, dejando a la señora vadear con cuidado la mancha de pipí de su perrito, que siempre viene a hacerlo en esta parte del barrio. Hace algo más de cien años se puso el alcantarillado en Zaragoza. Antes, aunque nos parezca increíble, la gente hacía sus necesidades donde podía, fuera o dentro de sus casas, y para librarse de la carga, la arrojaba a la vía pública, no sin avisar antes: ¡agua va! Hoy, aunque nos parezca increíble, hemos vuelto a llenar la vía pública de orines y cacas, esta vez de animales, pero no por ello menos molestas, insalubres y maleducadas. Algo podrá hacer el Ayuntamiento, digo yo: concienciar, sí; pero quizá también poner instalaciones a propósito para que las chicas de las calles ricas de los barrios, maquilladas para pasear al perro a las ocho de la mañana (¡y tantos otros!) tengan dónde ir y no se piensen que la pared de mi casa es su pipicán.

Pablo García Ruiz. Zaragoza

Inflación disparada

La inflación es el aumento en el nivel de los precios de bienes y servicios. Cuando dicho nivel se dispara, como ahora, no importa la causa, cada unidad monetaria disminuye inevitablemente la capacidad para comprar. Los efectos desprendidos para cualquier economía son numerosos y puede resultar complejo sobrellevar este tipo de situaciones económicas. Es el caso de lo que le acontece a nuestro continente europeo, no solo obligado a frenar su reactivación económica, sino a ponerse también en alerta por el alza de los precios energéticos y los problemas en las cadenas de suministros a lo largo de los últimos meses. Y en nuestro país ha llegado a un 5,5% la tasa de inflación, la cifra máxima alcanzada en los últimos 35 años. Preocupante.

Ángel Sánchez López. Zaragoza

