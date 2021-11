Rompecabezas autonómico

La dirección del PSOE ha reunido a sus presidentes autonómicos con el objetivo de abordar la financiación de las comunidades e intentar avanzar, sin éxito, hacia una posición común. Se trata de uno de los grandes asuntos que siguen pendientes de resolver desde hace años, en buena medida porque es de tan compleja solución que divide internamente a los grandes partidos, además de enfrentar a Gobierno y oposición. Lograr un modelo justo obliga a una negociación incompatible con la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez, hipotecado con nacionalistas e independentistas. El rompecabezas de la financiación es complejo, pero se puede resolver, con voluntad de permanencia y de complacer a la mayoría, si se aborda negociándolo entre PSOE y PP como un pacto de Estado.

La esperada renovación del modelo de financiación de las quince comunidades autónomas del régimen común (quedan fuera País Vasco y Navarra) sigue encallada. Está rompiendo incluso las costuras de los partidos hasta el punto de que regiones gobernadas por socialistas y populares se alinean, ajenas a su filiación ideológica, para defender sus intereses comunes. Como dijo ayer el presidente Lambán, el problema no es ideológico, sino «puramente económico y técnico». Los procesos de revisión de la financiación autonómica hasta la fecha han atestiguado la dificultad objetiva de llegar a acuerdos que satisfagan al tiempo las aspiraciones de los diferentes territorios y las exigencias que impone garantizar la racionalidad de un sistema global. No obstante, la misión de la política es solucionar los problemas de los ciudadanos. El asunto de fondo tiene que ver con los niveles razonables de solidaridad para que no crezcan las diferencias de riqueza y bienestar entre ciudadanos por el hecho de vivir en una u otra región. Los regímenes forales deberían estar más implicados en este objetivo.