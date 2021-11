Cartas al director de HERALDO: La opinión de las enfermeras cuenta

La opinión de las enfermeras cuenta

La covid ha supuesto una crisis sanitaria mundial que ha dejado huella en todos nosotros y especialmente en los sanitarios.

Conforme la situación fue mejorando íbamos asimilando poco a poco lo que habíamos pasado. Se realizó un homenaje a las víctimas, con el conocido discurso de Aroa, enfermera que quiso reflejar el esfuerzo de todos aquellos que habían trabajado sin descanso. Este discurso emocionó a toda la población relatándonos los momentos tan duros que habían pasado siendo los mensajeros del último adiós de personas que morían solas. Hoy conseguimos ver la luz al final del túnel. Toca echar la vista atrás y analizar cómo se hicieron las cosas. Precisamente en este paso tan importante se ha dejado atrás a aquellos que lo vivieron en primera línea. Viendo los componentes del comité de evaluación de la gestión de la covid, hay economistas, epidemiólogos y catedráticos: ¿dónde están los sanitarios que estuvieron trabajando a pie de cama? Aquellos que trabajaron sin apenas recursos, exhaustos e impotentes ante la imposibilidad de atender mejor a los pacientes. Parece que se ha dejado en el olvido a un colectivo sanitario tan numeroso como el de la enfermería y con cuyo discurso nos emocionamos meses atrás. Viendo la importancia del trabajo y la dedicación de los enfermeros y del resto de los sanitarios en esta crisis, llama la atención que no se haya dado voz a aquellas personas que vivieron esta crisis en primera línea y a los que aplaudimos tan agradecidos porque no nos abandonaron en el momento en el que tanta falta nos hicieron. No olvidemos a este colectivo que con toda su experiencia y amplios conocimientos dedica su tiempo más allá de sus obligaciones laborales.

Sara Sáenz de Villaverde López. Zaragoza

Comida y salud

- Es muy sabrosa. Ayuso y Garzón no se han tirado los trastos a la cabeza, sino el chocolate y la pizza, que es bien distinto. La presidenta madrileña ha escrito en su Twitter "drogas, sí; dulces, no", por la prohibición de los anuncios de dulces dirigidos a los niños, teniendo en cuenta el problema de sobrepeso que cunde en la infancia española. Por su parte, Garzón ha reprochado a Ayuso que en la pandemia quiso atiborrar de pizza a los niños de familias con pocos recursos. Ella se justificó entonces con que no creía que fuera un problema dar una pizza a un niño. Conozco a chicos adolescentes a los que sus padres les pagan un menú en un restaurante al lado del colegio para que coman mejor y no creo que elijan precisamente platos de comida ligera. La comida que más nos apetece a mayores y menores es la que no es recomendable para la salud. Y de vez en cuando nos gusta darnos un homenaje olvidando toda precaución. Es lo que tiene la comida poco saludable: es muy sabrosa.

Martina Pellejero Cuéllar. Zaragoza

- Epidemia silenciosa. Más vale tarde, que nunca. De repente el Ejecutivo de coalición empieza a ver las alarmantes cifras de obesidad infantil, que desde hace tiempo se incrementan en nuestro país. Con un 54% de la población en general con problemas de sobrepeso y obesidad, los niños no podían sustraerse a esta epidemia silenciosa: el 40% de ellos de entre 5 y 8 años presentan problemas relacionados con el peso. Está bien regular la publicidad de alimentos y bebidas no saludables para la población infantil, pero es insuficiente cuando aumenta el sedentarismo y disminuye la actividad física. El ser humano, gobierne quien gobierne, está diseñado para correr detrás del alimento y nuestros políticos parecen sordos y ciegos ante esta situación. Fomentar la actividad física es determinante para mantener una población saludable. Crecen las patologías relacionadas con la falta de actividad física, mientras los poderes públicos se quedan de perfil ante esta situación. No solo hay que regular la publicidad de alimentación no saludable. Incrementar el ejercicio físico, en una sociedad rodeada de elementos que invitan al sedentarismo, es determinante en un país que cada día tiene más problemas en esta pandemia silenciosa de la obesidad. La vacuna es ‘mueve tu cuerpo’.

Pedro Marín Usón. Zaragoza

Quejas sin resultado

Muchas son las cartas que se han publicado con quejas de la ciudadanía por el incumplimiento reiterado de normas por parte de los usuarios de patinetes y bicicletas. En dos ocasiones me he dirigido al Justicia de Aragón, con respuestas de admisión a trámite; en varias, al Ayuntamiento, a través de su página web, siempre con la misma respuesta: inacción total. Bueno, han colocado placas que indican la prohibición por algunas pasarelas, adjunto fotos y, quizá el caso más sangrante, placas colocadas pidiendo se baje de esos malditos artefactos están en 20 metros a la izquierda y otros tantos a la derecha del puente de piedra, que obligan a bajar de bicis y patinetes: un 80% hace caso omiso. Hace dos días dirigí mi antepenúltima queja al Ayuntamiento y la respuesta creo es un insulto a la inteligencia. La copio textualmente: «Indicarle que en lo que respecta a la actuación policial, se corrigen por parte de los agentes las infracciones que observan y cuando son requeridos para ello. Actualmente se está realizando una campaña de vigilancia de este tipo de vehículos. Se insta a los ciudadanos a que llamen al 092 en el momento que observen cualquier infracción para, en la medida que el servicio lo permita, enviar una patrulla e intervenir según corresponda. Gracias por su colaboración». Entonces, cuando yo vea una infracción les digo, quieticos aquí hasta que vengan los municipales, ellos me inflan a palos, me graban y cuelgan en la red la grabación. Termino con una sugerencia: que al igual que en Río de Janeiro crearan la unidad de Policía Municipal en bicicleta; pero lo dudo, que hay que pedalear.

Luis Antonio Vallés Gascón. Zaragoza

Presencia policial

Visito con frecuencia al mediodía y a primera hora de la tarde la zona de Francisco de Vitoria y también el barrio Oliver y Delicias. Es curioso que en la primera suela ver siempre aparcados varios coches de la Policía Local, hasta cuatro algunas veces, supongo que comiendo o tomando café por algún local de la zona. No tengo nada que objetar a cómo emplean y dónde su tiempo de descanso, lo que me llama la atención es que por el barrio Oliver o Delicias nunca veo ninguno a las mismas horas. Supongo que la zona centro es menos dada a conflictividades y los policías se encuentran más a gusto, pero creo que todos los ciudadanos pagan los mismos impuestos y se merecen disfrutar por igual de la presencia policial aunque sea en su tiempo de descanso.

José Manuel Castro Milla. Utebo (Zaragoza)

