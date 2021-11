Mi prima Patricia premia cada artículo que aquí publico con una adorable conversación.

Al hilo del más reciente me contó que cada mañana coge el metro para ir a trabajar y coincide en el trayecto con una niña pequeña que tiene alguna discapacidad. Al principio se miraban y se sonreían y poco a poco han ido trabando una afectuosa amistad. Esa mañana la niña le pidió que le contara un cuento. Patricia, sentada a su lado, comenzó a narrar. Cuando hubo acabado, su joven amiga, Magdalena, tomó la palabra para corresponder con otra narración. Terminó y el vagón entero se puso a aplaudir. Imaginen la emoción de Magdalena. Imaginen la de cada uno de los viajeros al ver convertida la monotonía de su trayecto en un espectáculo de ternura.

Me figuro a los pasajeros levantando la cabeza y apartando la atención de los móviles para entregarla al relato, a la voz jovial. Debió de invadirles la esperanza. Me figuro a alguno que, abstraído por la pantalla, no escuchó. Lo supongo mirando estupefacto a los que aplaudían, preguntando o sumándose a la celebración. ¡Qué pena debió de darle haberse perdido tan fascinante escena!

La ayuda mutua otorga seguridad y contribuye a aumentar la esperanza de vida. Ayudar a otros es para muchas personas motivo suficiente para seguir viviendo. Tener amigos y buenas relaciones es, junto con la dieta, el ejercicio y el sueño, una de las claves para gozar de una larga vida.

Aun así, preferimos inclinar la cabeza, enfocarnos en el móvil y apartar los ojos de la oportunidad de hacer nuevos amigos. Recuerdo los días en que caminábamos con la mirada levantada y las manos abiertas. Se hablaban los ojos y las sonrisas, nos preguntábamos unos a otros por dónde ir, nos encontrábamos, veíamos el establecimiento que acababan de abrir, la vida.

A veces me parece que la sociedad ha perdido el rumbo; sin embargo, los cuentos de Patricia y Magdalena y el aplauso de los otros viajeros me dicen que estamos a tiempo de recuperarlo. Hacer algo por amor a los demás y poner el corazón en ello proyecta un haz de belleza hasta en las acciones más triviales. ¡Eso es para mí progreso! El bienestar ético es tan importante como el bienestar material. Nos invita a aceptar las oportunidades del porvenir y nos conduce a momentos de felicidad con matices de plenitud.