Con el título ‘José Jiménez Lozano (1930-2020). La vida y las palabras’, el Centro Pignatelli de Zaragoza ha organizado para los próximos días 11 y 12 de noviembre un pequeño ciclo de conferencias en torno a la figura y la obra del escritor José Jiménez Lozano, fallecido el 9 de marzo de 2020.

Las jornadas iban a celebrarse en octubre del año pasado, pero tuvieron que suspenderse y aplazarse por las circunstancias de la pandemia, y vienen ahora a sumarse a otras iniciativas, como las de la revista ‘Turia’, que dedicó su ‘Cartapacio’ del número de junio al escritor castellano, o al encuentro organizado en julio por el Centro Internacional Antonio Machado de Soria, así como a las que inevitablemente –es de esperar– vendrán en el futuro, dada la amplitud, envergadura y profundidad de su obra como periodista, narrador, ensayista, poeta...

José Jiménez Lozano fue un escritor que rehuyó las poses y las imposturas para

escribir con entera libertad



De Jiménez Lozano podría decirse, como se hace habitualmente, que es un escritor inclasificable, si ese adjetivo no se hubiera convertido en el tópico más manido de cuantos se utilizan para catalogar a alguien. De hecho, lo ‘inclasificable’ de don José nacía precisamente de su renuncia a convertirse en tal; su ‘malditismo’ era el fruto de una radical libertad de espíritu y del abandono de toda suerte de pose o voluntad de estilo. Y fruto de esa heterodoxia, quizás, deriva la profusión de etiquetas que se le han adjudicado para neutralizarla o ‘de-limitarla’, calificándolo por ejemplo como un escritor castellano, jansenista, de pueblo o, las más de las veces, católico, a lo que solía responder con su sorna habitual recurriendo a la frase de Mauriac: "No hay novelistas católicos; si lo sabré yo, que soy uno de ellos". De sí mismo dijo en ocasiones que era un ‘tory anarquista’ (como Orwell), un ‘socialista de Luis Vives’ o un ‘pascaliano helenizante’. Paradójico, sí, pero no disparatado, don José pertenece a la estirpe de autores como Unamuno, Azorín, Américo Castro o incluso Delibes, su íntimo amigo; y era un hombre de su tiempo que cultivaba la amistad espiritual de gentes lejanas como Kierkegaard, Pascal, la ‘mére’ Angélique de Port Royal, Flannery O’Connor, Emily Dickinson o Nadezhda Mandelstam, por citar solo unos cuantos.

Autor de una obra de especial hondura o densidad histórica, cultural e incluso teológica, pero reacio a todo resabio de intelectualismo y superioridad moral, pocos pensadores y escritores como él han encarnado la búsqueda de la libertad y de la verdad a través de la belleza y la sencillez del relato y la palabra. En sus ‘Memorias de un escribidor’, que es como un irónico autorretrato, recoge una divertida escena en la que uno de los personajes –el cordelero de Arévalo– dice al protagonista: "En literatura, según mi parecer y digan lo que digan otros autores, hay dos problemas muy gordos; el uno es de dónde vienen y cómo os sacáis las historias que contáis y la poesía que escribís, y el otro es el mismo que el de la gallina cuando pone su huevo, que tiene que cacarearlo, sea chico o grande, y mucho más si es chico. Y el cacareo es cuando te dan la cédula de escribidor, porque ya se pueden publicar y cacarear las escrituras". Huyendo de la alharaca, el cacareo y la impostura, Jiménez Lozano fue seguramente, como dice Guadalupe Arbona, un escritor sin cédula, o sin carnet, y así ha pasado más bien desapercibido y ausente del discurso convencional, del carrusel mediático y de las estanterías comerciales, a pesar incluso de los reconocimientos que en vida se le otorgaron, incluido el Premio Cervantes.

Tal vez por eso ha pasado casi desapercibido en los círculos intelectuales y en las estanterías comerciales



Pero el propio autor veía todo eso, tanto el homenaje como la indiferencia, con una sonrisa. De hecho, toda su obra es en sí misma una inmensa sonrisa ante el absurdo y el ruido del mundo, pero no una sonrisa cínica, o escéptica, ni siquiera optimista (si entendemos el optimismo, como él decía con Bernanos, como la sacarina o el sucedáneo de la esperanza), sino realmente esperanzada. Una sonrisa esperanzada que nace del agradecimiento y la alegría de estar vivo, que encuentra en la vida misma las historias que cuenta, y en el hecho de contarlas la forma de vivirlas. Porque las palabras y los relatos son necesarios para entender y comunicar la vida. Y al leerlas nosotros, como contadas en voz baja, también nos hacen sonreír y vivir, y hallar en ellas, como en la mirada misericordiosa de los ojos redondos de los pájaros, el consuelo ante el dolor y la fugacidad del tiempo: "Y ahora, que eres viejo, / entiendes, por fin, lo que es un hombre, / y por qué es el mundo tan hermoso".