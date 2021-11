Cartas al director de HERALDO: El subidón de la dieta saludable

El subidón de la dieta saludable

Las facturas de la luz y la gasolina no dejan de subir y la del gas lo hará de inmediato.

Mientras esto ocurre para escándalo de la sociedad, hay otro bien diario que es la alimentación entendida como saludable, que hace tiempo que también viene subiendo de manera incontrolable. Si hay algún negocio, algún comercio que antes, durante y después de la pandemia no ha tenido que verse en la tesitura de cerrar ese ha sido el de las tiendas de frutas y verduras. Las licencias municipales para abrir este tipo de comercios han aumentado.

Y lo que parecía increíble se ha convertido en creíble, dentro de poco, muy poco, van a poder cotizar en bolsa melocotones, uvas, kiwis y el resto de la macedonia. Hasta no hace mucho tiempo, comprar borraja, acelga, alcachofas era algo que no nos suponía un desembolso significativo; daba igual comprar un kilo o dos kilos. Si salíamos al extranjero algo que nos llamaba notablemente la atención era la compra de frutas por unidades. Nunca llegamos a pensar que esto nos podría ocurrir a nosotros: póngame, por favor, dos melocotones, cuatro plátanos, dos manzanas, una granada y así hasta un largo etcétera de frutas huérfanas.

Ahora bien, lo llamativo es que –a la par que esto sucede sin protesta alguna– nos estén bombardeando en los medios de información –por medio de insistentes mensajes– con la advertencia de que solo estaremos sanos y salvos si consumimos más frutas y verduras que las habituales. Y la pregunta es a quién o a quiénes se dirigen estos consejos, porque el dineral que uno se deja tan solo en este tipo de artículos es impensable e impagable en este momento para una familia media.

Teresa Sanagustín Medina. Zaragoza

Muy bien, pero muy mal

Está muy bien la restauración de la vieja estación de Canfranc; muy bien la nueva; muy bien la urbanización exterior, la conservación de hangares, la restauración de material rodante. Pero muy mal o muy lento, lentísimo, lo referente a la renovación integral de la línea férrea, la electrificación, el cambio a ancho internacional, la apertura del ramal Zuera-Turuñana, etc. Dicen que se aproxima la campaña de nieve y la apertura del hotel, ¿cómo llegarán los visitantes?, ¿en los escasos dos trenes? Menos mal que son automotores de nueva generación. En fin, bastante penoso.

Miguel Ángel Marugán Cabrero. Alcorcón (Madrid)

Nueve niñas

El sábado 23 de octubre ocurrió algo histórico en el fútbol sala. Por primera vez en Aragón un equipo íntegramente femenino, el FSF Cesaraugusta de Iniciación compitió en una liga de fútbol sala masculina o mixta. Lo de menos es el resultado, que fue una victoria para ellas; lo importante, la ilusión, la garra y la felicidad de un grupo de niñas que, con el gran apoyo de sus familias, han llegado a este deporte para quedarse. Acordaos de estas nueve niñas, porque en unos años llegarán donde se propongan. Es increíble que, con tanto que se habla de deporte y mujer, nadie se acuerde de estos pequeños o grandes acontecimientos para fomentar la igualdad en el deporte. Lo importante, su cara de felicidad, su ilusión, cómo disfrutaron de cada minuto del partido, el cual no querían que acabara: querían más. Gracias a las familias por el apoyo, por el sacrificio que cada semana realizan para llevarlas al entrenamiento, pero esos momentos de los partidos son para disfrutar de un deporte para ellas.

José Javier Romeo Esteban. Zaragoza

Personas mejor que gente

Desde hace unos años, se está imponiendo la palabra ‘gente’ sobre la palabra ‘persona’. Quizás por mi edad, me parece un error. Persona es más respetuosa y admite numerosos derivados: personaje, personajes (femenino y masculino), personal, personita, personilla, personas (incluye femenino y masculino), etc. Sin embargo, Gente puede resultar despectivo: gentuza. Los niños y jóvenes no tienen palabra adecuada derivada. De gente, ‘gentita’ no existe; tampoco ‘genta’, para denominar a mujeres y niñas. Gentilicio sí es un derivado o algo más. Habría que consultar a la Real Academia Española en este sentido. Incluso existe un programa en una cadena de radio nacional que denominan ‘Gente, gente’. Los medios de difusión, orales o escritos, entre otros aspectos, sirven para educarnos en un lenguaje maravilloso: el español. Hay que cuidar las palabras: son una herencia para las generaciones futuras.

Miguel Labay Matías. Teruel

Miguel Ángel Marín Uriol, poeta aragonés

¡Ay, Miguelín! Otros te llamaban Miguelón, por tu gran humanidad. Te nos has ido como reza la jota, «despacico y callandico», llevando tu enfermedad por dentro. Generoso como el que más, impulsaste con tu sabiduría tertulias literarias que lanzaron al estrellato a un buen puñado de escritores aragoneses, principiantes y amantes de las letras con inmensas ganas de expresar lo que sentíamos. Nos enseñaste a perder el miedo a recitar en público, nos facilitaste el acceso a escritores y poetas ya consagrados, nos dedicaste versos y poemarios, te solicitábamos la corrección de nuestros trabajos. Todo tu buen hacer necesitabas compartirlo. Miguelín, el bombonero de Vera de Moncayo, siempre con una sonrisa, contando chistes y chascarrillos. ¡Cuántas risas no hemos echado juntos! Fuiste uno de mis ases de corazones.

Carmen Molinero Arcega. Zaragoza

La socialdemocracia de Sánchez

En el reciente congreso del PSOE, el presidente Sánchez se definió como socialdemócrata. A los pocos días, sus aliados Bildu, Esquerra, Junts, la CUP, su socio Podemos y su sindicato UGT gritaron en San Sebastián a las víctimas del terrorismo «vosotros fascistas sois los terroristas». El autotitulado socialdemócrata, Sánchez, calla y no condena tan graves insultos. ¿Es esto ser socialdemócrata? Ha mentido una vez más, como cuando dijo de Bildu en mayo de 2015: «Con Bildu no vamos a pactar»; en febrero de 2016: «No, yo con Bildu no me voy a reunir», y en septiembre de 2016: «Con el único partido que no entablaremos diálogo es Bildu». Su socialdemocracia ha llevado, incluso, a UGT a ser partícipe de los insultos y a sus barones socialistas, también, a callar. Resulta indignante, cuando tantos socialistas fueron asesinados por terroristas de ETA, que ahora a sus familiares les digan que los terroristas son ellos. La falsa socialdemocracia que predica Sánchez es otra de sus habituales mentiras.

Joaquín Mañeru López. Zaragoza

