Cartas al director de HERALDO: Promover los beneficios del ajedrez en la escuela

Promover los beneficios del ajedrez en la escuela

Permítaseme hacer una simple miscelánea sobre el rey de todos los juegos, el ajedrez, que tiene connotaciones con el deporte, el arte y la ciencia.

De todas las definiciones que se han hecho podemos quedarnos con la de que es el juego de rivalidad entre dos partes más antiguo que existe, con unos movimientos unificados para las piezas, sobre un tablero de sesenta y cuatro cuadros y con unas reglas establecidas. Suele decirse que es «un lago en el que un mosquito puede nadar y ahogarse un elefante». Lo que quiere decir, entre otras cosas, que para nada sirve la fuerza física, es la mente la que actúa para llevar a buen término la partida. No es de extrañar que en algún país europeo se imparta como asignatura en la escuela, pues si importantísimo para la salud es el ejercicio físico, tanto o más lo es para el mantenimiento de las neuronas la gimnasia cerebral. Actualmente la gente está bien concienciada en cuanto a lo saludable y la importancia del ejercicio físico, pues observamos que cada día abren nuevos gimnasios, centros deportivos en todos los sitios, hay afición al senderismo y es frecuente el paseo diario por prescripción facultativa. Tan es así que muchos de los milagros (curación de diabetes, obesidad, artrosis, etc.) que algunos peregrinos atribuyen al Apóstol tienen su origen en la práctica del camino a Santiago de Compostela. No ocurre lo mismo con el ejercicio psíquico y es claro que la mente no debe quedar ociosa si queremos evitar, quizás, enfermedades en la vejez como demencia senil o el alzhéimer, por lo que la práctica diaria del juego del ajedrez debería promocionarse también de forma efectiva, por parte de la Administración del Estado, empezando por el colegio.

Octavio Martínez Gea. Zaragoza

Gracias, desconocida

No sé quién eres ni cómo te llamas, pero te doy las gracias por alegrarme el día. Soy una persona de movilidad reducida, tengo problemas para andar. Estoy en la parada del autobús 51 en el paseo Constitución. Son la 8 de la mañana. Llega el bus y, como siempre, levanto la mano para indicar que pare. Estoy solo y me preparo con mi bastón para subir. Cuál es mi sorpresa: la puerta no se abre; me enfado. De repente, el bus hace ‘fussss’ y baja a la altura de la acera. En ese momento, se abre la puerta. Dudo unos segundos y, después de mi sorpresa, subo al autobús y le doy las gracias a la señora conductora por el favor que me acaba de hacer. Es la primera vez en muchos años que me hacen este favor, que para mí es un mundo. Gracias, desconocida.

Manuel Suárez Urbina. Zaragoza

Congreso del PAR

Se ha celebrado el congreso del PAR. Un congreso con la militancia dividida y con un alto clima de crispación. Uno de los sectores acusaba al otro de pucherazo en el alta de afiliados y de no jugar limpio. Lo que quiero poner de manifiesto es la poca nobleza de uno de los candidatos que acusaba al otro de haber obtenido menos votos que nunca cuando se presentó a la alcaldía de Zaragoza en las elecciones municipales de 2019. Seguro que no se ha preguntado cuántos diputados autonómicos obtuvo él en las elecciones de 2019, bajo su presidencia y encabezando él la candidatura por Zaragoza. Se lo recordaré, tres, la mitad que en 2015. Justo le vino para sacar un diputado por cada provincia. Hay que tener muy buena vista para ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Hay que ser más elegantes en la victoria y en la derrota. O cambia el rumbo este partido o le auguro una pronta desaparición.

Carlos Gimeno Laín. Zaragoza

Los desastres de la guerra

La guerra es muerte y destrucción. Y así lo inmortalizó Francisco de Goya en sus famosos grabados. Otra contienda, esta entre hermanos, destruyó en 1936 la iglesia parroquial de la Asunción en Fuendetodos y con ella, uno de los primeros trabajos del famoso pintor aragonés, la decoración del armario relicario con las representaciones de la Virgen del Carmen y San Francisco de Paula así como la escena de la Venida de la Virgen del Pilar. Lo podemos ver estos días en la exposición ‘El joven Goya y las pinturas de Fuendetodos’ en el Palacio de Sástago. Llama la atención que del templo apenas sobrevivió la pila donde, nos cuentan, recibió el bautismo el genial pintor, como sorprende que saquearan su casa natal. Y es que, como nos muestra Goya en sus ‘Desastres’, la guerra también es locura.

Raúl Garcés Redondo. Zaragoza

Todas las posibilidades

La vida se expresa a través de formas. Es su manera. Cada forma es una posibilidad de existencia. La vida no mide por escalas. Para la vida todo tiene el mismo valor, ya que no hay dualidad ni comparación. Nosotros (el personaje) somos una forma, llámese posibilidad de expresión. Somos actores en un teatro, el guion lo escribe ella. Tenemos la sensación de control, pero es falsa, somos funambulistas que tememos caer. Para evitarlo hemos creado las llamadas ‘costumbres’, estas nos dan sensación de seguridad y control. De ahí viene toda esa mecánica interna inconsciente que usamos para tapar y convertirnos en lo que ‘debo ser’. Tememos ser porque nos genera incertidumbre e inseguridad. Cuando eres, no te ajustas a nada, el momento es nuevo y nada conlleva, ya que no perdura, nace y muere a cada instante. Hasta el que parece el mismo paisaje no lo es, el mismo sonido no lo es. Somos receptores sensoriales de un universo infinito. El vacío es un campo de información neutro donde están todas las posibilidades.

Nieves Martínez Luís. Zaragoza

Multas junto al colegio

Desde hace semanas, la Policía Local acostumbra a pasar por la zona de Romareda en horario de entrada a los colegios, momento en el que los padres estacionamos el coche para dejar a nuestros hijos. Hay cuatro colegios en esa zona y son cinco minutos escasos los que tardamos en dejarlos, y lo hacemos con el coche aparcado en doble fila y las luces de emergencia encendidas. En los últimos días incluso nos han multado estando dentro del vehículo. Vería comprensible que si el coche se queda por media hora lo sancionen, pero ¿por bajar a acompañar al menor a la entrada del centro?, ¿qué pretenden que hagamos?, ¿dejar a los niños de 3 años que vayan solos por la calle? Por favor, un poco de civismo y humanidad. Seguro que la Policía en esos momentos es mucho mas necesaria en otros lugares.

Beatriz Gracia Romance. Zaragoza

