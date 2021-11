Pocos términos con un sentido tan hermoso como los que alberga la palabra convivencia, con sus ramificaciones perennes. Tal vez fuimos capaces, o no, de adaptarnos a las normas y exigencias de nuestros progenitores, pero aquella fue la primera ocasión, ya en la infancia, de aprender a convivir. Y qué me dicen de la escuela. Muchas horas, a diario, con estudiantes y maestras que nos enseñaron a respetar el tiempo y el espacio de cada cual, viviendo juntos en un contexto de aprendizaje. Vivir con alguien, cohabitar, es después la aspiración secreta o conquistada de muchos seres humanos en edad adulta. O no.

Durante mucho tiempo, además, se ha denominado Convivencia al periodo español desde el siglo VIII hasta finales del XV, esa hipótesis acuñada por Américo Castro, menos harmoniosa de lo que algunos interpretaron posteriormente. No faltaron desde el comienzo defensores y detractores de aquella coexistencia de culturas y razas durante la Edad Media ibérica, que a los ojos del filólogo exiliado en Estados Unidos conformaba una supuesta esencia española. El concepto tenía más de alquimia perfumada, o de actual paella mixta, que de ese tufillo inverosímil del que lo quieren seguir impregnando. Y lo dice una enamorada de esa era casi mítica en la que nuestras diversas lenguas se daban cita en eventos y manuscritos, mapas multilingües o tratados diplomáticos que siguen haciendo las delicias de quienes creen que un mundo mejor fue viable. De quienes soñamos que la convivencia aún es posible.