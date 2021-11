Cartas al director de HERALDO: Los perros, sus dueños y las autoridades

Los perros, sus dueños y las autoridades

En España hay ciudades con más perros que niños.

Y nos encontramos con una problemática de salud generada por los perros y sus dueños. En todas las ciudades y pueblos hay un gran número de dueños que no cumplen las obligaciones que corresponden a cada propietario de un animal de compañía y en este caso los perros. Las calles se encuentran llenas de heces y orines, vayas por donde vayas, los pies de las farolas, señales de tráfico, paredes, alcorques, paredes, puertas de fincas, etc., en todos esos lugares se encuentran restos y corrosión en el mobiliario urbano. Tampoco se cumple la norma de poner bozal a los animales que por normativa deben llevarlo, con el consiguiente peligro para el resto de la ciudadanía. Es vergonzoso caminar por parques, plazas y calles teniendo que ir sorteando las cacas y los orines de los animales. He pasado por calles de acceso a colegios y es escandaloso cómo se encuentran. Pienso en los niños que botan sus pelotas, arrastran sus carteras o juguetes y que se quedan impregnados de toda esa suciedad, que introducen en la aulas y después la llevan a casa. Lo mismo ocurre con el resto los viandantes, sobre todo con las personas mayores, que con movimientos y visión reducida acaban pisándolas. Todo esto es un problema de salud. ¿Por qué ocurre? Porque las autoridades no toman las medidas coercitivas que obliguen a cumplir las normas, de tal manera que todo el que las incumpla sea sancionado de manera eficaz para que nuestras calles, plazas y parques sean lugares mucho más salubres y disfrutemos todos de ellos. A las autoridades competentes les pido que tomen medidas en el asunto, pues la imagen de las ciudades está dejando mucho que desear y las debemos disfrutar todos los ciudadanos, tengamos perros o no.

Agustín Aznar Sánchez. Zaragoza

Las listas de espera

Con la pandemia, las listas de espera, que ya eran antes muy densas, se han agudizado todavía más, llevándonos a una situación de cuello de botella de difícil solución. Con este parón, tanto en atención primaria como en los ambulatorios, algunas enfermedades se han detectado demasiado tarde, y las que ya eran crónicas de por sí han empeorado ostensiblemente. Es cierto que se ha hecho un esfuerzo extraordinario en este año y medio, pero casi todo dirigido hacia las vacunas y a reforzar las ucis y los hospitales para mitigar el impacto de las cinco olas sucesivas que hemos padecido. Parece que ya se va moviendo la atención presencial, para mí, absolutamente imprescindible y necesaria, pero falta retomar las operaciones para aquellos casos que ya eran urgentes y muy especialmente en las unidades de traumatología según los datos. La solución pasa por habilitar intervenciones también por las tardes y reorientar la actividad médica con la financiación correspondiente. Y aquí seguramente los profesionales son los que menos culpa han tenido, es más, han estado de sobresaliente, no así sus jefes y los jefes de los jefes.

Luis Solanas Cebolla. Zaragoza

¿Bar o hidroterapia?

Quienes estudiamos en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza no entendemos qué es lo que está pasando. La actual decana y su equipo de dirección han decidido impedir el uso de la sala de hidroterapia de nuestra Facultad. Esto significa que las clases y la formación que se han de impartir en esta aula no se pueden realizar. Parece que prefieren tirar las instalaciones actuales, con piscina, grúa y equipamiento especializado, a realizar unas simples tareas de mantenimiento. Esto es una forma de dilapidar dinero público y una inversión que sigue siendo de primer nivel. La justificación oficial es que falta espacio, entre otras cosas, para la docencia. Y eso también lo vivimos, pero lo sangrante es que prefieren mantener abierto el bar del centro antes que cuidar con la debida atención las instalaciones. Un bar donde, por cierto, hay un servicio excelente y por eso está lleno de médicos, trabajadores y usuarios del hospital Clínico… pero de muy pocos estudiantes. Por lo que sabemos, el bar no era parte del diseño original del edificio. Pero parece que quienes mandan prefieren el bar a la sala de hidroterapia. La decana decidió cerrarla el pasado 20 de octubre. Y al alumnado que le den las clases sin ver el agua. Es una vergüenza. El rector debería intervenir, salvo que también prefiera el bar.

Sergio Márquez Gonzalvo. Zaragoza

José Andrés, más que un chef

Este gran hombre, orgulloso de ser asturiano, catalán, español y estadounidense, se definió en los Premios Princesa de Asturias como un inmigrante del mundo. No dejó de sorprenderme con su testimonio cuando tomó la palabra en el teatro Campoamor, al ser galardonado con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia por su labor social y humanitaria junto a la ONG que él mismo fundó, World Central Kitchen. Una de sus primeras acciones fue ayudar con la escasez de alimentos a los habitantes de Haití después del terremoto. Luego, ayudó a los más afectados por la pandemia en Estados Unidos y en España. Ahora, ha adelantado que donará los 50.000 euros del premio para los damnificados por la erupción del volcán de La Palma. Recordando sus orígenes asturianos, hizo alusión a sus padres, ambos enfermeros, y dijo que, junto con muchos otros héroes, habían sobrepasado los límites del deber para cuidar a los demás. Destaco dos de las frases que pronunció que indican la talla humana de esta persona: «El mundo necesita mesas más largas, en las que la comida pueda servir para unirnos y no muros más altos que nos mantengan separados». O esta otra afirmación: «Un mundo en el que la comida sea la solución, no el problema». Gracias a José Andrés por alimentar al planeta de esperanza.

Gema Abad Ballarín. Reus (Tarragona)

Coherencia moral

Si muchas personas tienen los mismos defectos no podemos afirmar que son virtudes, esto es falta de personalidad. Hay personas que ignoran cosas que son verídicas, pues hay que entablar conversación con ellos, comprenderlos. La coherencia es un valor que ennoblece; es no decir una cosa y hacer otra. Por ejemplo, si pienso que el aborto y la eutanasia son malos, no puedo excusarme diciendo que es una ley, porque es un abuso de la misma. Debemos obrar en conciencia, la conciencia moral no es un invento, es el desarrollo lógico de la inteligencia, forma parte de la estructura psicológica de la persona. No hay que obligar a nadie a actuar contra su conciencia, se le puede dar un consejo con delicadeza, pero nunca coaccionar. Eso sí, ser claro y con la verdad por delante.

Conchita del Moral Herránz. Barbastro (Huesca)

