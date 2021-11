Cartas al director de HERALDO: Contaminación, frustración, agresividad

Contaminación, frustración, agresividad

Lo que podríamos llamar dependencia relajada del sistema nos convierte en cómplices involuntarios de casi todos los males que amenazan la supervivencia.

Voy con un par de ejemplos. La emisión de gases de efecto invernadero y con ellos el calentamiento global nos acusa a casi todos los habitantes del planeta. Una de las causas es la obsesión con los mandos a distancia. ¿Qué tienen que ver estos aparatos con los gases? Pues bien, para que los mandos a distancia funcionen, hay que dejar los televisores, vídeos y demás aparatos en la modalidad de espera, por lo que casi nunca se apagan por completo. Como resultado, las centrales eléctricas liberan a la atmósfera millones de toneladas de dióxido de carbono. En otras palabras, la energía necesaria para mantener los electrodomésticos de Australia en modalidad de espera ocasiona la liberación de la misma cantidad de gases de efecto invernadero que emiten un millón de automóviles. He recogido el informe de Australia porque alivia un poco que el dato nos caiga lejos. En 1800, un 3% de la población mundial vivía en zonas urbanas. En 2008, el número había ascendido al 50%, y para el 2050 se espera que alcance el 70%. Cuantas más personas vivan apiñadas en las grandes urbes, mayores serán la agresividad y la frustración. La masificación urbana conlleva estrés, contaminación del aire, ruido, escasez de viviendas, choques culturales y elevada criminalidad. A mayor tensión, mayor frustración y mayores probabilidades de perder la paciencia. Yo mismo estoy que me muerdo los puños por la desfachatez de los fumadores, o con el chumba chumba a todo volumen. Si alguien sabe de una bonita casa de pueblo con jardín y de un alquiler razonable, que me lo haga saber. Podría vivir sin TV, algo es algo.

José Luis Sancho Sánchez. Zaragoza

Seudónimos femeninos

El autor del útimo Premio Planeta, firmado por Carmen Mola (‘mola’, de resultar agradable, no de un descendiente del general golpista Mola), no es una mujer sino que se trata de un seudónimo o nombre de pluma que esconde a tres escritores masculinos: Antonio Mercero, Agustín Martínez y Jorge Díaz. Los seudónimos son corrientes en la literatura. Los nombres de los tres escritores que se escondían bajo el paraguas del seudónimo femenino venderían menos firmando como se llaman. Los seudónimos se utilizan por muchas razones: se busca un nombre comercial, no quieren que se les identifique con su vida privada, prejuicios sociales, más libertad para escribir temas delicados, etc. Antaño, mujeres escritoras firmaban con nombre masculino porque ellas no interesaban a los editores ni a los lectores. Entonces, a las mujeres se les daba poco crédito tanto en el plano laboral como en política, el deporte o el arte. Ahora es distinto. Un amigo utiliza cuatro seudónimos de mujer para firmar cartas al director de los diarios y le publican más que cuando las firma con su nombre. Cuánto genio femenino se ha desperdiciado por tanto prejuicio que han sufrido en una sociedad machista y retrógrada.

Nadala Peri Rosellón. Zaragoza

Los alcorques vacíos de Zaragoza

Por cualquier calle de Zaragoza pueden verse alcorques donde algún día hubo un árbol y ahora solo dan servicio para que los perros hagan sus necesidades perentorias, con lo que evitamos alguna ‘empanada’ de las abundantes que ya hay a diario por las aceras. El alcalde y el resto de la Corporación municipal deberían tener en cuenta que está muy bien ese gran proyecto a medio y largo plazo de hacer grandes plantaciones de árboles. Está muy bien, como digo, y esperemos que se lleve a cabo efectivamente. Pero cuidemos y repongamos lo que tenemos en la actualidad. Los zaragozanos y cuantos nos visitan comprobarán así que por fin un ayuntamiento deja de lado esta dejadez que arrastramos de muchos años atrás y varias corporaciones, y pone orden en el arbolado de nuestras calles y plazas, de nuestra querida Zaragoza.

Enrique Gimeno Clerencia. Zaragoza

Prever es poder

Desde el mismo momento que el comercio internacional se consolidó a escala planetaria, ha ido creciendo en importancia. Así, gracias a las grandes transformaciones realizadas a lo largo de los años, ha permitido a las naciones desarrollarse mediante el intercambio de bienes, servicios, tecnologías y capitales. De ahí que sea primordial un entendimiento inteligente del mismo, haciendo todo lo posible para que un país no tenga dependencia directa de otro u otros para ciertos suministros esenciales en la fabricación de sus mercaderías a exportar, sino que sea autosuficiente. Como lamentablemente pasa con nuestras fábricas de coches, que, debido a la escasez de componentes básicos procedentes de países asiáticos, se ven obligadas a hacer juegos malabares o de magia para seguir manteniendo la actividad. Y es que prever es poder. Y aunque hacerlo totalmente sea imposible, resulta fundamental siempre "pensar en lo pasado, ordenar lo presente y estudiar a conciencia –incluso sin certeza– lo futuro".

Carmen Trasobares López. Zaragoza

Hablar para no entendernos

Esta política y ‘político’ de ‘posturea’ y postureo para quedar bien con sus huestes y ‘huestas’ nos puede llevar al ridículo, al enfrentamiento, a la falta de cultura y ‘culturo’ y otras muchas más cosas y ‘coses’. Hace unos días, en varios sitios de nuestra ciudad, colocaron unos pianos de cola para que cualquier ser vivo, por no decir personas, ‘personos’ o ‘persones’, los podía usar. Algunos seres vivos se dispusieron a tocar el piano y, para decir verdad, la mayoría y el ‘mayorío’ lo hacían muy bien. Nuestras autoridades y ‘autoridadas’ han acertado en la elección de los sitios. A través de las ventanas se veía a seres vivos disfrutando del acontecimiento. Aunque había más pianistas que ‘pianistos’, todos, todas y ‘todes’ tocaban y todos, todas y ‘todes’ disfrutamos de la mañana. Y ya vale de hacer el ridículo. Si continuamos aceptando tanta tontería, unos porque pasamos de tontos, otros por si acaso se convierte en moda u otros porque pueden perder la subvención, llegaremos a la destrucción de una lengua que aunque muy vapuleada, como todo lo nuestro, es hablada por más de quinientos millones de personas. En nuestro país, España, cuya lengua es el español y no el castellano que dicen los amantes de las tonterías para congraciarse con los que no quieren ser españoles, no nos entenderemos ni nosotros.

Adela Laborda Gavalda. Zaragoza

