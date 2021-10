'Miedo al pinchazo'

Según cuenta ‘The New York Times’, el 4 por ciento –unas 6.000 personas– de los empleados de las escuelas públicas de Nueva York han sido despedidos por no ponerse la vacuna contra la covid después de haber recibido la correspondiente advertencia.

Cierto es que en Estados Unidos la tasa de paro es minúscula, con lo que quizás puedan encontrar muy pronto otro empleo. Y también, que trabajar para la Administración no suele ser el ideal de un norteamericano, como ocurre con frecuencia entre nosotros. Pero con todo, perder el modo habitual de vida por negarse a recibir un par de pinchazos médicamente avalados parece un absurdo. Y casos parecidos están sucediendo por muchos estados de aquel país cuando se quiere forzar la vacunación con amenazas. Hay un núcleo pequeño pero muy duro que se resiste contra viento y marea.

En Aragón, la vacunación va muy avanzada, pero seguimos teniendo a algo más de 130.000 conciudadanos (o conciudadanas, sí) que todavía no han pasado por la jeringuilla. Ahora bien, tacharlos a todos con el nefando e impreciso término de ‘negacionistas’ sería un exceso y una injusticia. Seguro que habrá entre ese grupo situaciones muy diferentes. Quizás hay un pequeño número de conspiranoicos y extremistas antitodo, pero también muchos mal informados o excesivamente temerosos. Incluso algunos –que hay casos– cuyo ‘temor a las agujas’ resulta poco menos que insuperable si no reciben ayuda. Se trata de una fobia no muy distinta de la aversión a los insectos o a las alturas, que, según Zeynep Tufekci –también en ‘The New York Times’– puede sufrir un porcentaje considerable de la población, tal vez por encima del 15%.

Así que la estrategia de la Sanidad aragonesa de intentar ponerse en contacto con ‘los que faltan’, por uno u otro medio, para escuchar sus razones e intentar disipar sus miedos o contrarrestar sus argumentos parece adecuada. Y, como se ha visto en el caso de la población musulmana en Fraga, va funcionando.