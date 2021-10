Camino por mi ciudad, Zaragoza, y algún atardecer es como si caminara junto al mar.

Veo al que en Espumosos se bebe una cerveza y piensa que su vida, con razón, es una página llena de tachones. Veo al adolescente acompañado por su madre, a la que conozco, que va a un centro médico porque la ansiedad lo despeina los días sin viento. Veo al frutero simpático donde compro aguacates, y cuando los compro me dice que tienen un sabor que supera al marisco. Veo a la mujer atractiva que en el café de Levante, en una mesa interior, utiliza gafas de sol para ocultar su tristeza. Veo a un pobre. Veo al taxista que me lleva a la plaza de san Miguel, junto a una casa donde vivió Goya, y que me dice: "Después de tantas horas al volante, solo duermo con pastillas". Veo a Francisco de Goya pensando en Fuendetodos cuando estaba en Burdeos. Veo el estadio de La Romareda y pienso que la Segunda División es una selva amazónica. Veo el hospital Miguel Servet y sé que en ese instante un hombre puede estar salvando la vida de otro hombre. Veo a un político trapisonda que tiene el alma limpia porque todas las noches, junto a las cucharillas, los platos sucios y la rasera, la pone dentro de un lavavajillas. Veo a un sacerdote, con clériman, que corre para subir a un autobús urbano y que dice, al alcanzarlo, "alabado sea el señor". Y veo a uno de los que más aman Zaragoza, zumbado y cuerdo a la vez, se llama Melero, José Luis, y repite sin cansancio lo esencial: Me gusta la ciudad porque es aquí donde vive la mayor parte de la gente a la que quiero.