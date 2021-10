Carta al director de HERALDO: Repartir las instituciones del Estado

Repartir las instituciones del Estado

¿Cuál puede ser el sentido de esa curiosa iniciativa de repartir instituciones del Estado por todo el territorio español?

Si se trata de una descentralización, más que los órganos movidos interesan los nuevos lugares elegidos, pues según la región receptora habremos hecho un pan como unas tortas. Uno, que es viejo, no acaba de dar crédito a la afirmación; para creerla tendrían que haberse efectuado ya descentralizaciones en las comunidades autónomas, donde es más fácil mover a los funcionarios por la menor extensión, basta observar lo que ocurre con los interinos en Aragón cada principio de curso escolar. Para dar ejemplo bien podrían algunas sedes de los partidos en Zaragoza trasladarse a Monreal del Campo o a Graus, por ejemplo. Así pues, coincido con el Sr. Víctor Orcástegui (HERALDO, 14 de octubre) en que se trataba una vez más de una maniobra en vísperas de un congreso de partido.

Sin embargo, sí que resultaría de gran interés que los responsables de los diferentes ministerios y órganos de la administración general y autonómica pisaran más el terreno sobre el que gobiernan. Pero hay una cuestión anterior y que se omite. Las diecisiete autonomías son Estado, el presidente de cada una de ellas es su máximo representante en la región, existen delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en ellas y en las provincias, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluso las policías autonómicas, son Estado, los soldados desplegados por el territorio, aunque no sean bien recibidos en algunos sitios, son Estado, etc. ¿Qué sentido tiene repartir Estado cuando se toman decisiones que suponen quitar representación estatal en ciertas regiones?

Luciano Ibáñez Dobón. Zaragoza

Sentimientos y kilovatios

¿Por qué no se puede enterrar en una central eléctrica y si se puede crear una central eléctrica sobre unos enterramientos? ¿Por qué en el municipio zaragozano, de 973 millones de metros cuadrados, se seleccionan 55.000 de techumbre para generar kilovatios precisamente en su cementerio? ¿No hay otro lugar mejor? ¿Por qué en unos inmuebles, nichos, donde miles de particulares tienen derechos reconocidos, amén de sentimientos, y pagan por su conservación, no se les consulta respecto a su uso? Con la instalación de lo fotovoltaico se ha entrado en un tema especial, se ha invadido el territorio de los sentimientos. El cementerio es un lugar donde dominan los sentimientos, los más duros, los que surgen por la pérdida de seres muy queridos. Con el paso del tiempo, desgraciadamente, se irá creando allí una especie de archivo de nuestra existencia donde encontraremos a distintas generaciones que hacen de este lugar una referencia íntima y personal. Se adivina familiaridad, porque es un lugar de flores, de algo tan poco pragmático como un ramo para alguien que no las puede apreciar pero que es una manera de expresar lo que sentimos, un consuelo. Esto es lo que hay que considerar al hablar de los cementerios, los sentimientos, no los kilovatios que produce. Es necesario contemplar la ternura de quien limpia la lápida de un ser querido o la constancia de quien renueva una rosa para tener el respeto que merece el lugar. Eso es el cementerio, por algo, ahora, aunque laico, en el fondo todos sabemos que es nuestro lugar sagrado. Manipularlo industrialmente no es estético y por lo tanto no es ético.

Francisco Alós Barduzal. Zaragoza

A vueltas con la mascarilla

No hay edad límite para hacer el idiota. Yo tengo 66 años y lo hago con frecuencia. Ya me dirán si no es hacer el bobo salir a caminar solo por la calle con una mascarilla puesta y quitármela cuando me siento a tomar una cerveza en el bar con los amigos. Ni metro y medio de separación ni leches. Todos juntos, codo con codo, que para eso somos amigos. Y un amigo no te puede hacer nada malo. El único consuelo que me queda es que no soy el único. Ya saben, mal de muchos... Hace unos meses, para operarme de la vista en un hospital de Zaragoza, me metieron en una ambulancia con cinco personas más, también codo con codo, y ninguno éramos amigos, ni siquiera conocidos. Eso sí, nos dijeron que había que ponerse mascarilla. El vecino de asiento, cada vez que hablaba se la colocaba a la altura de la barbilla, seguramente por educación, para que se supiera quién hablaba y no lo confundiera con un ventrílocuo. Al igual que no se habla con la boca llena, tampoco se hace con la boca tapada. Pero también hay gente con una cabeza privilegiada que actúa con lógica. Hace unos días, después de cenar con unos amigos en el bar del pueblo, los cuatro en una mesa y sin mascarilla, por supuesto, al salir a la calle para irnos cada uno a su casa, el listo nos suelta: vamos a ponernos las mascarillas, que hace frío. Y efectivamente, hacía frío y la mascarilla no estorbaba. Propongo a los fabricantes de mascarillas que, de cara al invierno, sustituyan la celulosa por tela de forro polar o cuero, aunque sea sintético. También les sugiero que fabriquen mascarillas en una amplia gama de colores porque otra cosa que he observado es que muchas personas llevan la mascarilla a juego con el vestido o la camisa. Seguramente las han comprado en una tienda de ‘El Corte Chino’ por un euro la bolsa de diez y no son fiables. Por último, les pediría a los fabricantes que colocaran en cada mascarilla un adhesivo para, con un simple golpe, pegarla en la manga del jersey cuando nos sentamos en el bar con los amigos y así evitar ponerla en el cuello, sobre la mesa o en el respaldo de la silla.

Evaristo Torres Olivas. Villarquemado (Teruel)

Robos en las tiendas

Los robos le cuestan al comercio 1.600 millones de euros al año. Eso demuestra que resulta fácil robar en las tiendas, en unas más que en otras. La Policía de Zaragoza detuvo el último día de las fiestas del Pilar a un grupo de jóvenes y menores, a los que han bautizado como ‘la banda de las chuches’, cuando trataban de huir tras robar en una tienda del centro varios kilos de golosinas (chocolate, palomitas, trenzas de Huesca y ‘jumpers’). Robar en las tiendas es práctica diaria en lo que se califica de ‘pérdida desconocida’, pero toda pérdida de mercancía tiene gente que la conoce, que son los autores de los robos, exceptuando los errores contables, que son los menos. Al hijo de un vecino, menor de edad y pintor de vocación, le pillaron robando botes de pintura de óleo en unos grandes almacenes y su excusa fue decir que era un pintor pobre, que el arte resultaba caro y para la tienda en donde robaba tenía que representar un orgullo ser mecenas de un gran artista en ciernes. "Cuando sea famoso pienso devolver todo lo que he robado", dijo a los vigilantes que lo sorprendieron.

Olivia Codes Alonso. Zaragoza

