Cartas al director de HERALDO: Aragón y los Presupuestos del Estado

Aragón y los Presupuestos del Estado

Un año más, como si se tratara de una maldición que persigue a esta tierra sean del color que sean los gobiernos de Madrid y de Aragón, los Presupuestos Generales de Estado vuelven a dejar aparcadas inversiones fundamentales para nuestro desarrollo, como son:

1.- La mejora de la vía a Canfranc, a la que se dedican 7 millones de euros (que ya dicen que no se van a gastar) y solo a partir de 2023 se invertirá más, pero no lo suficiente para que la vía de comunicación y transporte esté funcionando en 2026. ¿Para cuándo será?

2.- Tampoco se van cumplir los plazos, ni las inversiones prometidas a Teruel Existe, en cuanto a la comunicación con Zaragoza-Sagunto, otra vez retrasadas para poner un nuevo horizonte en 2026 o 2027. Largo me lo fiáis.

3.- También quedan en el limbo de lo haremos otro año la importante variante de Jaca, para conectar las autovías A-21 y A-22, los tramos pendientes de la A-68 en dirección Castellón (solo partidas testimoniales), y tampoco se acuerdan de la A-40, para unir Teruel y Cuenca.

4.- Se han olvidado de la promesa que hicieron en la reunión bilateral Aragón-Estado de la necesaria obra hidráulica de elevación de agua del Ebro hacia Andorra.

5.- Y para mayor desprecio y tomadura de pelo, vuelven a incluir una partida de 2,5 millones de euros para la terminación y puesta en marcha del Parador de Veruela.

Quiero recordar que en los Presupuestos de los dos años anteriores ya figuraba esta partida, que no se ha ejecutado, perjudicando a toda la comarca de Tarazona y el Moncayo. ¿Dónde fueron a parar los dineros consignados para esa obra, que sigue parada? Creo Sr. Lambán que estos Presupuestos son una burla y un escarnio para Aragón y no son para estar satisfecho como dice. Yo en su puesto presentaría mi dimisión.

José Martín Escudero. Zaragoza

¿Qué hemos hecho?

Quisiera saber por qué un incompetente político cobra tanto y los que han ayudado a resolver esta crisis de la pandemia cobran tan poco; por qué un director general tiene que cobrar más que el personal de un hospital, de residencias, de transportes, de supermercados, policías, guardia civiles, autónomos y demás gente que ha ayudado a terminar con esta pandemia. Vinieron esta gente de Ciudadanos, de Podemos, de Vox y demás a decir que querían cambiar, y sin embargo se han apoltronado como el PP y el PSOE. ¿Por qué tenemos que aguantar diecisiete presidentes autonómicos que hacen que todas estas personas que hemos mencionado antes cobren menos? ¿Por qué tenemos diecisiete administraciones que cada una te cobra impuestos, y nos sangran y no nos dejan vivir, y además nos quitan los transportes para ir a trabajar, y nos dejan sin poder trabajar porque no llegan las ayudas a los autónomos? ¿O somos personas de menos categoría que los demás europeos? ¿Por qué tenemos que aguantar a quienes lo único que hacen es crispar a la gente? Algo malo debimos de hacer en otro vida, porque no puede ser que tengamos los peores políticos del mundo. Algo hemos hecho los españoles, pese a nuestro valor y nuestra fuerza de trabajo, para que tengamos a toda esta cuadrilla. Ya lo decía Bismarck, el día que España deje de intentar destrozarse entre sí será la primera potencia, porque lleva quinientos años intentando destruirse y no lo ha conseguido.

Miguel M. Forniés Abadía. Zaragoza

Muerte de una perrita

El año pasado ya hubo actuaciones denunciando el maltrato de una perrita cachorra de PPP (perro potencialmente peligroso) en un piso del barrio de San José. Residían con ella una madre y su hijo. En noviembre del año pasado, la mujer atentó contra su vida y el cadáver estuvo en la casa tres días junto a la perra, hasta que llegó la Policía Nacional, hizo atestados pero dejó a la perra sola a pesar de que una vecina se ofreció a llevársela. La Policía Local se negó también a levantar acta y retirar a la perra, haciendo unas alegaciones inconsistentes de burocracia, ya que es un ser vivo que no se puede archivar hasta que convenga. El hijo había desaparecido, iba de tarde en tarde y la perrita no paraba de ladrar y de llorar. A raíz de un escrito enviado a Protección Animal, la Policía local volvió a presentarse y se volvieron a hacer atestados, pero no se actuó de oficio. Hace unos meses se volvió a presentar la Policía a consecuencia de las continuas denuncias, el vecino en cuestión no abría y se oía a la perrita ladrar. Dijeron que investigarían pero siguieron sin mandar una orden judicial. Se puso también en conocimiento de la DGA, se habló con el Seprona y parece que se informó de la situación y se estaba indagando para conseguir llaves de la casa. El Seprona concluyó que no la abandonaran a su suerte. hace pocos días llegó la Policía Nacional, llamó a los Bomberos por el hedor tan grande que había y no hubo ningún reparo en abrir y encontrar a la perra muerta, tapadita con una manta. Algo falla en esta sociedad. ¿No se podría haber entrado la primera vez y se hubiera rescatado a la perrita viva? Yo me he cansado de hablar en todos los entornos que he podido de la necesidad de un trabajo multidisciplinar donde interactuaran políticos con ganas de cambiar las cosas, Policía, Seprona, jueces, Protección Animal, trabajadores sociales y voluntarios para buscar soluciones en vez de excusas. Llevo un disgusto tremendo, estoy tristísima y muy frustrada porque no todo está en la mano de uno pero siento una impotencia atroz porque conociendo la situación no hemos conseguido evitarla. Todos deberíamos hacer un acto de contrición para ver dónde hemos fallado. Yo la primera por no haber sido capaz de ser más mosca cojonera hasta conseguir que me hicieran caso. Descansa por fin, pequeña, siento que te he fallado.

Olga Frontera Sancho. Zaragoza

Zaragoza es tu casa

Me parece ilógico determinadas publicaciones en prensa que supongo patrocinadas por instituciones oficiales o partidos políticos. Página 11 del 9 de octubre, a página completa: vemos a una persona masculina de espaldas con capucha orinando en una pared. Leemos: «¿Lo harías en tu salón?». En la parte inferior de la página: «Esta semana del Pilar; Zaragoza es tu casa; ¡Cuídala!». Parece ser página patrocinada por FCC y el Ayuntamiento de Zaragoza. Creo habría que comunicar a todo el personal que Zaragoza es nuestra casa no solo la semana del Pilar; y que hay que cuidarla todo el año. Que lo que se ve en la imagen, además de ser una solemne marranada, una falta de civismo y una falta de respeto hacia el resto de los ciudadanos, no debe hacerse no solo en la semana del Pilar sino que hay que extenderlo y aplicarlo del 1 de enero al 31 de diciembre. Esto, como llamada de atención y como un tirón de orejas a los responsables de comunicación de las entidades mencionadas y otras muchas.

Manuel Arpa Arias. Zaragoza

