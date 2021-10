Mañana se celebra el Día de las Bibliotecas y este año se recuerda especialmente que son lugares para leer, aprender y descubrir.

A mí me gusta tener presente, además, que fueron uno de los primeros espacios en los que las mujeres ejercieron una de las profesiones para la que sus títulos universitarios tenían validez. En concreto, a partir de 1910, pudieron ser bibliotecarias.

Precisamente en 2021 se cumplen cien años de la primera vez que una aragonesa, Áurea Javierre, tras aprobar las correspondientes oposiciones, consiguió trabajar en una biblioteca, la Biblioteca Museu Balaguer en Vilanova i la Geltrú. Aunque después desarrolló su actividad laboral en los archivos de la Corona de Aragón y en el Histórico Nacional, mantuvo constantemente la pasión por los libros y la lectura. No en vano, como representante española en el Congreso de la IBBY (International Board on Books for Young People), realizado en 1958 en Florencia, consiguió, por ejemplo, que los álbumes para niños y niñas de Paul Faucher, conocido con el seudónimo de Père Castor, estuvieran en la VIII Exposición del Libro Infantil en Madrid. Siguieron sus pasos otras compañeras del Estudio de Filología de Aragón: María Pilar Lamarque, María Moliner, María Pilar Moneva, María Buj, Margarita Jiménez, Áurea Lóriz, Serafina Javierre… Todas tuvieron una brillante trayectoria como bibliotecarias. Todas caminaron y animaron a caminar libros para leer, aprender y descubrir, para ir más allá de lo que somos, pensamos y soñamos.