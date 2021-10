Cartas al director de HERALDO: Vivencias para vivir en esta nada

Vivencias para vivir en esta nada

Me invitan para una conferencia: ¿abril o mayo?, respondo que en abril.

A ciertas edades, no conviene alargar los plazos. Me considero afortunado, porque mi trabajo me obligaba a viajar por Europa. Hoy ya es complicado cualquier viaje, y mañana será tarde, así que los todavía jóvenes que disfruten la escapada si llega la oportunidad, pero, por favor, no en plan de parranda, sino para saborear cosas únicas con todos los sentidos despiertos. Después queda un sabor dulce para toda una vida. Uno no puede viajar en góndola por cualquier canal, ha de ser en Venecia, es insustituible. Todavía, después de treinta años, me dejo impresionar por el recuerdo de una ‘Cavalleria rusticana” con carros, caballos y perros en el escenario de la Scala de Milán. París entero desde la torre Eiffel. No solo Bruselas, sino Gante con su ambiente especial, no solo el puente de Londres, sino el Museo Británico, no solo Salzburgo, sino un recorrido siguiendo ‘Sonrisas y lágrimas’. No solo Berlín sino Múnich, tomando una cerveza en la Hofbräuhaus y marcándose un vals tirolés con una rolliza ‘Fräulein’. Está bien Mónaco, pero es más sencilla y romántica Niza. Bueno, me dejo todo lo demás porque me faltarán líneas. Hay que recoger momentos que nos ofrece la vida y atesorarlos, porque estamos entrando en una historia triste, insípida, despegada, desnaturalizada. Y sin embargo, aún podemos mirarnos en los ojos de quien nos ama, como si viésemos en ellos el reflejo del Sena, asomados en el puente de Alejandro III, escuchar sus palabras que suenan a concierto de año nuevo en Viena, tomar su mano para pasear por el parque de María Luisa en Sevilla, o en el parque Grande de Zaragoza, retirar el cabello que agita el cierzo y besar los labios que la mascarilla guarda para nosotros.

José Luis Sancho Sánchez. Zaragoza

Ocio nocturno y ruido

Ha resucitado la polémica sobre el ocio (o negocio) nocturno y las molestias que genera (suciedad, ruidos...). Algunos invocan un supuesto derecho a este ocio obviando su colisión con derechos sí reconocidos, como al descanso nocturno, al medio ambiente y la calidad de vida. El Gobierno de Aragón elaboró la Ley 7/2010 de protección contra la contaminación acústica, cuyo objeto es «prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica para evitar y reducir los daños que de esta puedan derivarse para la salud humana». ¿Por qué no exigen nuestras autoridades su cumplimiento? Las instituciones europeas han actuado de manera firme y aprobaron la Directiva sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, transpuesta a nuestro derecho con la Ley del Ruido. Igualmente, existe un Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, que establece que «serán calificadas como ‘molestas’ las actividades que constituyan una incomodidad por los ruidos o vibraciones que produzcan o por los humos, gases, olores». Por eso muchas empresas tuvieron que salir del casco urbano. ¿Por qué no se actúa de la misma manera con estos establecimientos de ocio (o negocio) nocturno que tantos problemas de convivencia plantean? Hay cada vez más conflictos en torno a la contaminación acústica, lo que ha ocasionado una importante reacción jurisprudencial que ha proporcionado herramientas contra las agresiones a la salud, a la privacidad y al medio ambiente que representan los ruidos (con sentencias condenatorias contra bares y discotecas por las molestias causadas a los vecinos). Nos invaden las calles con terrazas, que entre otras cosas nos impiden aparcar, recibiendo como contraprestación insoportables tertulias, voces, griterío, etc., hasta la madrugada. ¿Quién defiende mi derecho al descanso? Las autoridades parecen desbordadas. Las consecuencias las estamos viendo en esos macrobotellones con peleas y enfrentamientos con la Policía, destrozo de mobiliario urbano, suciedad… Pero la presión de las patronales del sector del ocio (negocio) nocturno parece tener más influencia que la de la mayoría (tal vez demasiado silenciosa) de los vecinos que soportamos las molestias. El negocio del ocio parece ya el quinto poder en nuestra sociedad.

Manuel Monterrubio Gala. Zaragoza

Reconocimiento a Ricardo Mur

Quiero felicitar a Ricardo Mur, presidente de CEOE-Aragón, que ha sido distinguido con la Medalla de Oro de Zaragoza, máximo reconocimiento de la ciudad. Si brillante fue su gestión durante doce años en el Ayuntamiento de Zaragoza, cabe resaltar la gran ayuda que prestó a los zaragozanos durante la pandemia. Vivíamos momentos angustiosos cuando ideó, creó e impulsó ‘Aragón en Marcha’. Se marcó un objetivo: traer mascarillas, gel hidroalcohólico y equipos de protección individual para los sanitarios. De todo ello carecíamos cuando apareció la covid. Lo consiguió en un tiempo récord. Logró que varias empresas desconvocaran el ERTE recién aplicado, para así protegernos y salvar vidas, produciendo lo que nos era imprescindible en esos días. Esta Medalla de Oro es un reconocimiento a los miles de empresarios, por algunos injustamente atacados, que son los verdaderos creadores de empleo y dinamizadores de la actividad económica. Por su altruismo, entrega y dedicación al conjunto de la sociedad aragonesa, bien merecido tiene Ricardo Mur tan importante reconocimiento. ¡Enhorabuena!

Joaquín Mañeru López. Zaragoza

Todas las dictaduras

Todo régimen dictatorial es indeseable, aunque algunos lo son más que otros. Veamos, si no. ¿Cómo estaban Cuba y Venezuela a la muerte de Castro y Chávez? ¿Y cómo continúan ahora? Hagamos ahora lo mismo con España y Franco, y es muy probable que hallemos algunas diferencias con los anteriores. No obstante, usted puede hablar de los dos países latinoamericanos como si fueran ejemplos de libertad y bienestar económico, aunque sea falso, y no pasa nada, porque se trata de un ejercicio de libertad de expresión, secuestrada por determinada ideología. Por el contrario, diga usted que durante el franquismo se construyeron miles de viviendas sociales o que dicho régimen tuvo algo que ver con el actual sistema de sanidad y, aunque pueda ser cierto, lo tacharán de apologista del franquismo con impredecibles consecuencias. Luzca usted una camiseta con la efigie del Che Guevara y sin ninguna dificultad podrá exhibirla libremente con el orgullo del individuo seducido por el violento fanatismo del comandante. En cambio, póngase otra con la litografía de Vox, partido legal que respeta las leyes, y recibirá insultos y agresiones. Nos conducen hacia un precipicio y, como mansos corderos, nadie se atreve a emitir el angustioso balido de advertencia o denuncia que la infortunada realidad implora.

José Antonio Gayarre Gómez. Zaragoza

