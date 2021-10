'El error del pasaporte'

Creo que el Gobierno de Aragón comete un error al recomendar a los empresarios de discotecas y demás locales nocturnos que pidan a sus clientes un certificado de vacunación contra la covid para franquearles la entrada.

Y un error que en absoluto es intrascendente, pues afecta a derechos fundamentales. Si los responsables de esos establecimientos hicieran caso a la consejera de Sanidad, que no se lo van a hacer, no tardaría en presentarse alguna demanda en los tribunales, o un aluvión de ellas, por parte de ciudadanos rechazados en la puerta de un club nocturno u obligados a declarar sobre su situación sanitaria. Es muy posible que sea conveniente, como quiere la DGA, exigir el pasaporte covid en determinadas circunstancias y lugares. Pero en un asunto delicado, que afecta a la salud pública pero también a derechos como el de la intimidad, no basta con que las medidas que se toman sean acertadas, también deben aprobarse y aplicarse acertadamente. Si los jueces dudan sobre la constitucionalidad de que el pasaporte covid se implante por decreto de un gobierno autonómico, ¿qué legalidad puede tener que lo decrete el portero de una discoteca? Juristas hay en España para opinar, pero a mí me suena que ya hace muchos años que algunas sentencias establecieron que el ‘derecho de admisión’ de las empresas no puede ejercerse de manera discriminatoria en perjuicio de los derechos de las personas. La culpa del embrollo en torno al ‘pasaporte covid’ no la tiene desde luego la DGA, sino unas autoridades centrales –Gobierno nacional y Congreso de los Diputados– que no han querido ni sabido regular adecuadamente, con las garantías jurídicas y políticas necesarias, las circunstancias de la pandemia.