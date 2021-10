Estoy leyendo en su versión original ‘Dónde estás, mundo bello’, de Sally Rooney, y subrayé esta conversación entre los dos protagonistas en la que Felix le pregunta a Alice, escritora, sobre qué tratan sus libros.

"Oh, no sé, sobre la gente", responde ella, a lo que él añade: "Eso es un poco impreciso. ¿Sobre qué tipo de gente?". El caso es que yo, que también escribo, entiendo la respuesta de Alice. Me ha sucedido en algunas ferias del libro, en las que lectores me preguntan sobre qué tratan mis relatos. Trato de inventar una narrativa que persuada de comprar el libro, pero lo cierto es que me gustaría responder con naturalidad ese «no lo sé, sobre la gente», y que entonces se sumergieran en una página. Cuando escribes sobre el mundo que te rodea, lo haces analizando comportamientos propios y ajenos y tratas de escanearlos. Esto es decir "escribo sobre la gente", que es decir "quiero contar las contradicciones que tú y yo tenemos que hacen que lo que hoy te hace inmensamente feliz mañana te aburra y resumir los imprevistos que pueden acontecer en tu vida al subirte al autobús, acaso girando una esquina, y desvelar los secretos de tu compañero que, anónimamente, hace cosas que no debiera; también desmenuzar las inquietudes artísticas de esos jóvenes que suben historias de Instagram porque la vida les duele en un punto indeterminado y contar los errores de los que nos arrepentimos, las pérdidas no superadas. Claro, sobre todo eso y más escribo, qué más tema que la gente, siempre la gente, tan indescifrable, por mucho que nos empeñemos en escribir sobre ella".