Cartas al director de HERALDO: Demanda de profesionales tecnológicos

Demanda de profesionales tecnológicos

Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad.

Y más que van a adelantar, pues la digitalización está en sus comienzos. Hace años, cuando se trataba de escoger carrera, se solía decir que Exactas o Físicas eran prestigiosas, pero con pocas salidas. Hoy este razonamiento carece de validez. Las empresas que abordan la digitalización demandan licenciados jóvenes de carreras de ciencias. En la jerga de recursos humanos, un perfil STEM, siglas en inglés correspondientes a ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. La demanda de jóvenes STEM es muy alta y se va acelerando, aunque el número de profesionales cualificados por el momento es bajo. Al mismo tiempo, se está prejubilando, especialmente en las grandes empresas, a empleados a un ritmo elevado, lo que también debe ser motivo de atención. La expansión digital es de tal magnitud que se estima que cada tres años se pierden el 40% de las habilidades que hoy poseen los recién contratados. Esto supone que en diez años queden obsoletos. De ahí la importancia de darles formación continua. Esta debe considerarse como una inversión. Hace unos años el entonces presidente de Telefónica, César Alierta, ya abundaba en estas consideraciones. La implementación de la digitalización en nuestro país está obteniendo resultados muy positivos. En lo que va de año grandes multinacionales han anunciado planes para situar en nuestro país ‘hubs’ (centros) tecnológicos al tener muy en consideración la alta cualificación de nuestros profesionales. Bien es verdad que todavía su nivel de inglés es bajo. Pero esta revolución tecnológica tiene también su talón de Aquiles. Todos recordamos el corte en el servicio, por un fallo técnico, en Facebook y sus filiales hace unos días.

Francisco Javier Esteruelas Hernández. Zaragoza

Pataditas en el respaldo

Mis cines favoritos de Zaragoza son el Cervantes y la sala 4 del Palafox, que es la sala de hace mucho tiempo, por su comodidad, su buena visibilidad y por la gran pantalla. En el Cervantes no han abierto el bar del vestíbulo, lo que se agradece, porque así el público no molesta comiendo palomitas. Pero lo malo de todos los cines, sin que sea culpa de las salas, es la mala educación de algunos espectadores, que te dan pataditas en el respaldo de la butaca. Gracias a las restricciones de aforo, nadie se sienta a los dos lados de un espectador, pero sí en la butaca de atrás; y rara es la ocasión en la que su ocupante no te da pataditas en el respaldo, me imagino que por la razón de que pone una pierna sobre la otra y la cambia al menos una docena de veces. ¿No se dan cuenta de que molestan o es que no les importa molestar? Da lo mismo que haya suficiente espacio entre las filas de butacas. De las pataditas pocas veces te libras.

Martina Pellejero Cuéllar. Zaragoza

Ayudar al prójimo

Hace unos días iba paseando por la calle Alfonso de Zaragoza, una de las arterias mas transitadas, cuando vi a un señor tumbado en la puerta de un bajo de alquiler. Al mirarlo me quedé sobrecogido, afligido. Esa tristeza iba traspasando mi corazón como si fuese un puñal. Mi pensamiento intuía que ese señor será como uno de tantos otros, no tan afortunados como nosotros, que se encuentran sin techo y desamparados. Si somos creyentes en Nuestro Señor Jesucristo, que nos dice que somos hermanos y que debemos ayudarnos, ¿por qué pasamos ante él con esa indiferencia y no le ayudamos a subsanar sus necesidades? No sabemos qué trayectoria personal ha vivido este señor, pero seguramente no habrá tenido un camino fácil para encontrarse en esa situación tan lamentable. Pero lo más importante es que nosotros veamos esas carencias en las que se encuentra como nuestras. Entonces nos será más fácil ayudarle personalmente o bien ponerlo en conocimiento de las instituciones competentes. Ayudemos a todas las personas que se encuentran en la misma situación, y nuestro corazón y nuestra conciencia quedarán limpios.

Alejandro Martínez Cabello. Zaragoza

Un joven pintor

Conocí a un joven artista pobre que pintaba hasta en las cloacas. Un día, paseando, me lo encontré cabizbajo, mal vestido, con un maletín de pintor en la espalda, lienzo y un caballete plegable. Se alegró de verme, me pidió dinero para comprar óleos. Le pregunté si no era mejor comer. Me contestó que necesitaba pintar. Le di unas monedas. Me dio las gracias y se fue a una tienda especializada en arte. No habían pasado diez minutos cuando lo veo corriendo por una calle, apartando a las personas que se cruzaban en su camino, y a unos metros un guarda jurado persiguiéndolo. Al poco lo cogió, llamó a la Policía y se lo llevaron a comisaría. Después de interrogarle, lo metieron en el calabozo y llamaron a sus padres. Le llamó la atención que había varias mujeres de mediana edad con aspecto preocupado. Se enteró de que llevaban dentro varias horas. Al amanecer, un altavoz iba llamando a los ocupantes del calabozo: Carmen de Carrefour, Lola del Supermercado Dia, Felisa de Alcampo. Una tras otra salían contentas al poder marcharse del cuchitril. Al final sonó el nombre de mi amigo: Pablo de la tienda de arte. Salió cansado de estar encerrado tantas horas. Sus padres le esperaban con cara de circunstancias, le preguntaron por qué había robado las pinturas. Pagaron la multa y les devolvieron los tubos de azul cobalto, amarillo ocre, sombra quemada y blanco de zinc. «Los necesitaba para seguir pintando», contestó a sus padres. A empujones, lo sacaron de comisaría.

Pilar Valero Capilla. Zaragoza

Vandalismo

Tanto el descenso posterior al verano en la incidencia de la covid como la mejoría de otros indicadores han hecho posible que la mayoría de nuestras comunidades autónomas hayan levantado las limitaciones de aforo y horarios en la hostelería y permitido la apertura del ocio nocturno. Ahora bien, el vandalismo de una parte de nuestra juventud española –sobre todo en algunas grandes capitales– ha salido a relucir mediante la vieja práctica del consumo incontrolado de alcohol en la calle, lo que ha llevado a ruidos ensordecedores, hurtos, robos, peleas y altercados. Tal como sucedió la noche de víspera del Pilar en las ‘no fiestas’ zaragozanas, donde, pese a haber transcurrido sin incidentes de gran relieve y con un civismo generalizado, un grupo de vándalos provocaron disturbios y daños en la fachada de un hotel de la céntrica plaza del Justicia. Y es que, además de ser la educación su única ‘vacuna’ posible, tal como dijo el famoso escritor y profesor de bioquímica de origen ruso Isaac Asimov, "la violencia (o el vandalismo) es el último recurso del incompetente".

Mar Sánchez Ramos. Zaragoza

