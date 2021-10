Avance en la desescalada

El Gobierno de Aragón amplía al 100% los aforos en el comercio, la hostelería, el baile en las discotecas y el consumo en barra. El alivio de las restricciones, que regirá en toda la Comunidad excepto en Caspe, entrará en vigor en la medianoche del viernes al sábado. No obstante, la mascarilla sigue siendo obligatoria en interiores y cuando no se pueda garantizar la distancia mínima de 1,5 metros. La consejera Repollés ha reconocido que la Comunidad se seguirá moviendo durante meses en un «carrusel con subidas y bajadas». Por ello, al mismo tiempo que se aplauden las medidas de relajación, hay que insistir en seguir actuando con mucha prudencia y en estar dispuestos a aplicar restricciones a la mínima señal de peligro.

Aragón pasa a fase 1 modulada. Esta nueva etapa en la desescalada es posible por el avance de la vacunación y la caída de la incidencia. Damos así un nuevo paso hacia una normalidad sin adjetivos que permita recuperar la plena interacción social. No obstante, es preciso volver a recordar que el 90% de los contagios se producen en interiores y que el riesgo de nuevos rebrotes no ha desaparecido. Las vacunas previenen la posibilidad de desarrollar una covid grave, pero no impiden infectarse y transmitir el virus, con el consiguiente peligro para las personas no vacunadas, que en la Comunidad aún son unas 200.000.

Respecto al certificado covid, y hasta que la Justicia se pronuncie respecto a su uso en la Comunidad, la DGA insta al sector del ocio nocturno a que lo solicite acogiéndose al derecho de admisión. Esta sugerencia reabre un debate que se cerró en falso, cuando el Gobierno del país consideró que el actual marco normativo es adecuado para hacer frente al virus. A la vista está que no lo es. El marco legal no garantiza agilidad y seguridad jurídica en la toma de decisiones por parte de las autoridades sanitarias.