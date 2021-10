Inflación en el supermercado

La subida constante del precio de la electricidad, del petróleo y de otras materias primas ya se está trasladando a los lineales de los supermercados en Aragón y en el resto de España. Las organizaciones de consumidores confirman el encarecimiento de numerosos productos básicos. La electricidad subió en septiembre un 10,9% respecto a agosto, un 44% si se compara con el año pasado. Este es un elemento nuclear en el aumento del coste de la vida, que lleva incrementándose en España siete meses de manera consecutiva. La inflación ya ha llegado a la cota del 4%. Organismos como el FMI insisten en que las fuerzas de la recuperación siguen siendo potentes. Sin embargo, la capacidad de compra de las familias se reducirá si las tensiones inflacionarias no cesan.

El otoño y en el invierno van a ser muy rigurosos en lo que a la cesta de la compra se refiere si el precio de productos básicos como los huevos, el pollo, el conejo, la leche, el arroz o el aceite de girasol, siguen subiendo a consecuencia de la doble factura que están teniendo que pagar productores y distribuidores por el aumento del precio de la luz y de los combustibles. Está claro que en buena parte de Occidente el contraste entre una demanda que crece con rapidez, gracias a las vacunas y a las políticas de estímulo, y un suministro que cae, está provocando una intensa presión sobre los precios. Es una tendencia global, pero no por ello menos preocupante.

Pedro Sánchez se ha comprometido a que «al final de 2021 los españoles vean que han pagado en la factura de la luz una cuantía similar a la que pagaron en 2018». Es difícil que el presidente pueda cumplir su promesa si no hace algo más que lo hecho hasta ahora. Y la circunstancia de que la energía esté vinculada a variables sobre las que los gobiernos no intervienen, como el precio internacional del gas, no supone un consuelo.