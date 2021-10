"El arte de Pradilla es puro fulgor y una lección insobornable de armonía, belleza e inspiración", decía Antón Castro en sus "cuentos de domingo" a propósito de la exposición de Francisco Pradilla en La Lonja de Zaragoza.

El Museo de Historia de Madrid, sin ser un gran museo, merece una visita porque tiene un Pradilla precioso, ‘El Viernes Santo en Madrid’, en el que retrata a un grupo de mujeres que, con gesto divertido y tocadas con mantillas, caminan ante los perfiles de la calle de Alcalá. Sentí algo parecido al orgullo al ver en ese museo, junto a una pequeña reproducción plastificada del cuadro, un cartelito que advertía de que la obra se encuentra temporalmente prestada a la exposición de La Lonja de Zaragoza.

Hay cuadros que viajan sin parar y otros que nunca salen de casa. El Museo del Prado es reticente a prestar obras tan emblemáticas como ‘Las Meninas’, ‘El Jardín de las Delicias’, ‘Los fusilamientos del 3 de Mayo’ o ‘La Venus’ de Tiziano. En total hay unos cincuenta cuadros que nunca salen porque sin ellos el Prado no sería el Prado. Uno de ellos es ‘El Cardenal’ de Rafael, ante el que me paré un rato porque parecía querer decir algo con la mirada. Ante las pinturas negras de Goya me sucedió lo contrario, como si el perro semihundido, Leocadia Zorrilla y Las Parcas se encontrasen en la penumbra de la sala más a gusto que en la Quinta del Sordo.

Aunque quisieran, algunos cuadros nunca podrían salir por su fragilidad, por estar pintados sobre madera o no estar reentelados o, sencillamente, por su voluminoso tamaño.