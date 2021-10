Con sabor a fiestas del Pilar

Aunque oficialmente no ha habido fiestas, lo cierto es que los zaragozanos han podido degustar estos días un poco del sabor pilarista que tanto echan de menos.

Los actos programados por el Ayuntamiento han tenido un buen nivel de asistencia, ha habido animación en las calles, movimiento en la hostelería y visitantes en los hoteles, con lo que la vida y la economía de la ciudad han recibido un impulso. El punto negro lo ponen las agresiones sexuales y la degeneración violenta de algunos botellones.

No han sido desde luego unas celebraciones como deben ser unas auténticas Fiestas del Pilar. Se han echado de menos actos fundamentales como el pregón o la procesión del Rosario de Cristal, y las ofrendas de Flores y Frutos han tenido un carácter apenas testimonial, muy lejos de la masiva demostración de devoción y apego a las tradiciones que comportan en un año normal. Pero, con las precauciones debidas, los zaragozanos y los visitantes se han acercado estos días un poco más a la normalidad acudiendo a los actos de la semana cultural organizada por el Ayuntamiento, reuniéndose con familiares y amigos y animando las calles y los establecimientos de restauración. Y en su inmensa mayoría lo han hecho con civismo y con prudencia. En el capítulo negro quedan no obstante sucesos como las agresiones sexuales que obligaron a parar los actos para expresar la condena colectiva de la ciudad y las acciones vandálicas de una minoría que alteraron la tranquilidad de las noches, llegando incluso a agredir violentamente a la Policía. Sucesos que la mayoría de la ciudadanía deplora y que no deberían repetirse. El balance general es en cualquier caso positivo para la ciudad, a la espera de que el próximo año la normalidad pueda ser total; y con la confianza en que las agrupaciones de personas registradas esta semana no alimenten un nuevo brote de gravedad de la covid.