Cartas al director de HERALDO: Actos vandálicos durante los días del Pilar

Actos vandálicos durante los días del Pilar

El comportamiento en líneas generales de la sociedad zaragozana y de los visitantes en los días culturales del Pilar (no fiestas) ha vuelto a ser un modelo de participación y ejemplo de convivencia ciudadana, a pesar de las restricciones sociosanitarias motivadas por esta larga pandemia.

Entre las decenas de actos públicos programados, han vuelto otros, estos fuera de programa, con actores llenos de alcohol y otras drogas, sin peros ni argumentaciones retóricas, en escenarios como la plaza del Justicia y las zonas del Casco, donde presentaron su vandálico programa de disturbios, destrozos, pintadas y saqueo. Zaragoza no es un hecho diferencial, es difícil encontrar una gran ciudad que se libre de este hábito. Sus vandálicas celebraciones son aprovechadas para dar rienda suelta a sus pulsiones violentas y nihilistas, de puro afán de destrucción, haciendo cuanto se les viene en gana, dejando a su paso un rastro de suciedad, desperdicios y daños. No quiero meter en el mismo saco a esos jóvenes que simplemente practican el botellón en espacios públicos, para beber, charlar y pasar el rato, bebiendo generalmente alcohol con amigos. Pero esa práctica del consabido botellón puede aumentar el riesgo en esos adolescentes asociado a esa práctica, explicado por la presión del grupo de amigos hacia el consumo y por la mayor accesibilidad al alcohol y otras drogas en estos contextos. Lo cierto es que desde que comenzó la pandemia han ocurrido dos fenómenos dignos de analizar, los negacionistas y la proliferación de botellones. Unos y otros invocan con solemnidad el concepto de libertad. No sé por qué, uno recuerda a Madame Roland, célebre rebelde girondina en la Revolución Francesa, cuando afirmaba: "Libertad, cuántos crímenes se han cometido en tu nombre".

Daniel Gallardo Marín. Zaragoza

Patinetes y bicicletas

Al tradicional problema de las bicis por las aceras se ha añadido la violenta irrupción de los patinetes. Parece que la autoridad no sabe o no quiere actuar. De día, de noche, por aquí y por allá, se puede uno tropezar con alguna bicicleta por las aceras, y sin luces aunque sea de noche y circulen por la calzada. El reglamento de la DGT establece la obligatoriedad de luces homologadas delante y detrás, y un elemento reflectante en vías interurbanas. ¿Se cumple? Más bien no. Mucho legislar sobre reducción de velocidad y en cambio, barra libre en materia de luces. Por si fuera poco, muchos patinetes campan por sus respetos. Por aceras, contradirección, sin luces, sin reflectantes, con exceso de velocidad, con doble pasajero… ¿Cuántas tibias, tobillos, etc., tienen que romper para que se tomen en serio? ¿Es que los responsables de Movilidad no pisan la calle? Menos mal que hay noticias mejores. El pleno municipal de Teruel aprueba por unanimidad la regulación de patinetes y obliga a los conductores a usar chalecos reflectantes, casco, luces de posición, timbre, velocidad, respetar distancias y no circular por las aceras. Ojo al dato, Sr. Azcón.

José Luis Cabez Marco. Zaragoza

Alargar la vida

Todas las sociedades han trabajado por alargar la vida y la nuestra, todavía más. La medicina ha conseguido aumentar la esperanza de vida en los países desarrollados desde los 40 años a comienzos del siglo XX hasta los más de 80 años actuales. Pero no me estoy refiriendo a vivir más años, que también, sino a vivirlos con más intensidad y una ayuda muy sencilla es el insomnio. Investigadores alemanes, ya hace muchos años, demostraron que una persona adulta, desde el punto de vista fisiológico, no necesita dormir más allá de 8 horas cada 3 días. Por tanto, una forma fácil de alargar la vida útil, de disfrutar del tiempo es aceptar que cuando no dormimos es que no tenemos sueño. Tenemos que cambiar nuestra actitud respecto del tiempo de insomnio. En lugar de ser una situación estresante pensemos que es un tiempo extra que nos dan para hacer muchas cosas. Si permanecemos en la cama podemos recordar las cosas agradables del día. Pero, también, podemos levantarnos y aprovechar para leer, trabajar, ver la tele o cualquier otra actividad que no produzca ruidos. Aprovechar el tiempo de insomnio nos alarga la vida, al menos, nuestra vida útil.

Carlos Hué García. Zaragoza

Diversión y salud mental

Mal lucharemos contra los padecimientos mentales si la diversión se monta con bebida y por la noche: si al sueño se le quitan sus horas y si la oportunidad de un trabajo apropiado no llega. Hace años tuve ocasión de vivir unas fiestas del Pilar en la planta de Psiquiatría del Clínico, y comprobé cómo hasta unas hojas de papel con las que cegar el sumidero de una bañera pueden ser un peligro; y no digamos botellas de plástico rotas, cinturones o los cristales de unas gafas. De aquella experiencia, recuerdo la imagen de un joven al que la droga y la bebida de la fiesta le despertaron una enfermedad mental y cuáles fueron sus alocados intentos de salir de la planta. Los intentos de los gobernantes, que aunque escasos los hay, mal pueden contrarrestar las formas que la sociedad transmite para que los jóvenes se diviertan. La forma como se encara la diversión es muy perniciosa para el control de la mente: robar horas al sueño, estridencia acústica, consumo de alcohol y droga, la presión de la comunicación inminente con los móviles o la falta de cálidas relaciones humanas son perjuicios que traen consecuencias. Y como esas diversiones se han convertido en el medio de vida de muchas personas me temo que ya se nos escapan los medios para solucionar el problema.

Javier Fatás Cebollada. ZARAGOZA

Cincuenta años menos

Y rejuvenecí sesenta años, así, de golpe. Me senté en mi butaca del World Trace Center zaragozano y, no sé cómo, esta se convirtió en un estrecho banco corrido de madera de la general del Teatro Circo de los años 50. A pocos metros de mis sorprendidos ojos estaba la ‘vedette’ de la revista, muy ligerita de ropa por arriba y por abajo, moviéndose sinuosa y cantando letras con doble intención. Las chicas del conjunto, también provoconas en su vestuario, mariposeaban ordenadamente con sonrisas insinuantes, luciendo con alegría todo el trasero, excepto una delgada línea negra vertical. Sí, hubo también hombres actuando con buen oficio; unos bailoteando, otros chisteando, pero a aquel hambriento mozo repentino en que me convertí no le importaron mucho. He dicho ‘vedette’, cuando en realidad fueron varias las que mostraron sus muchos encantos. Al bajar el telón me cayeron, también de golpe, las cinco docenas de años. Una señora de una butaca cercana, al verme la cara, me preguntó: ¿le pasa a usted algo?

Ángel Hernández Mostajo. Zaragoza

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es