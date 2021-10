'Obsolescencia y soledad'

Hay muchas importantes razones económicas y ecológicas (que no debieran entenderse extrañas entre sí) para clamar contra la obsolescencia sistemática de los objetos, contra su actual desaparición rápida y programada de nuestras vidas.

Pero también hay razones de salud mental y emocional, educativas, culturales y colectivas. "Las cosas son los apoyos que dan tranquilidad en la vida", afirma Byung-Chul Han en una reciente entrevista y en su libro ‘No-cosas’. Confieso que siempre he sentido apego a los objetos. Ya sé que es una afirmación que suena como de otro tiempo. Y reconozco que si es así me da igual, porque no soy proclive a la nostalgia, ni reacia a los cambios ni a las mutaciones renovadoras.

Lo que sí que soy, por carácter, es un tanto animista. Yo dialogo con los objetos y me siento bien entre ellos: los que me han acompañado a través de los años, sorteando el caos de las diversas mudanzas, han llegado conmigo hasta aquí porque encierran ecos de lo vivido. Su presencia junto a mí suma viñetas de mi propia historia y de las personas con las que la he compartido. Para que las cosas alcancen ese sentido de acompañamiento, de pertenencia a un paisaje espaciotemporal, para que formen parte del significado de una vida, cualquiera que sea ese sentido, las cosas deben durar, transcurrir y transformarse con nosotros. También han de poder ser compartidas con los demás precisamente porque con ellas construimos algo propio. Deben estar integradas en los circuitos de nuestra memoria vital, formar parte de los cimientos de nuestro pensamiento. Por ello, no son circunstanciales, sino más bien ontológicas, las consecuencias de la extinción programada de la vida de las cosas decretada en la Navidad de 1924 por el cártel Phoebus, un conglomerado de empresas que decidió limitar a mil horas, mediante los procesos de fabricación, la vida por sí casi eterna de una bombilla eléctrica (la más antigua que aún sigue iluminando fue fabricada en 1895).

La obsolescencia programada va ganando cada vez más terreno en nuestras vidas y puede llevarnos a una sofisticada y profunda cosificación de los seres humanos

La necesidad de producción inflacionista del capitalismo ha multiplicado la práctica de la obsolescencia: por caducidad, por dictado estético, por manipulación psicológica a través de la publicidad, incluso por mera tele-notificación, como sucede con los cartuchos de tinta de impresoras. De una manera paralela y progresiva la obsolescencia ha contaminado el valor del trabajo, pero también otros fundamentos de la supervivencia humana como el mismo sentimiento del amor o la confianza. Va para dos siglos que Marx analizara cómo la materia trabajada por nuestras estructuras productivas es la persona humana. Desde hace tiempo viene además evidenciándose que también la materia consumida somos las personas, no solo como sujetos espoleados al hiperconsumo incesante de cosas, sino como seres vaciados del valor de nuestras experiencias vitales. La obsolescencia y la precariedad, junto a la indiferencia que se hace precisa para evitar la ansiedad que las primeras inyectan, van de la mano ganando terreno en nuestras vidas. Ya nadie piensa en trabajos duraderos, porque las empresas, que esgrimen razones de obsolescencia por rentabilidad, nos convencen de que su sostenibilidad no los hace posibles. Ante ello, como explica Remedios Zafra en su último libro (‘Frágiles’), nos afanamos en cumplimentar currículos con abundancia de datos acumulativos, en un intento desesperado de aparentar una experiencia imposible, porque la experiencia necesita tiempo y confianza. El trabajo deja de aportar así valor referencial a nuestra vida. Incluso se convierte en un elemento de desorientación, como ya están sufriendo muchos de los jóvenes que hoy en día se sienten incapaces de pensar en el mañana y recelan de las relaciones personales y sociales.

La obsolescencia no es una recién llegada a nuestra vida; por el contrario, pertenece, junto a otros usos económicos, al mundo que está muriendo. Si se mantiene como instrumento de ordenación de la vida, estando abocados a la digitalización como necesariamente estamos, los algoritmos de la obsolescencia pueden llevarnos a una profunda y sofisticada cosificación de los humanos, a un vaciamiento de nuestra realidad del tipo de la metáfora de ‘Matrix’, como vino a anunciar Gunther Anders hace ya 75 años. El futuro no debería nacer con tanta soledad a cuestas.