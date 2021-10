'Las referencias de Sánchez'

El PSOE de Felipe González podía definirse como un partido plagado de referencias. Contaba con un proyecto político reconocible que, además, encontraba en la socialdemocracia europea a quién parecerse. Nombres como Willy Brandt, Olof Palme o François Mitterrand actuaron como ejemplos para un partido y un secretario general inmersos en una estrategia de transformación donde las siglas del PSOE aglutinaban sin fisuras al centroizquierda. Sin grandes dudas, Felipe González siempre se sintió heredero del legado de su partido mientras buscó que la socialdemocracia española cobrase sentido como una pieza más de la arquitectura política europea.

No cabe duda de que los liderazgos actuales no son los del pasado. Pedro Sánchez carece de las referencias políticas de las que gozó Felipe y, precisamente, su acceso a la secretaría general del PSOE se produjo negando cualquier herencia recibida. Su principal atributo, el que la militancia mayoritariamente creyó descubrir, consistió en presentarse sin referencia ni aval alguno, ignorando parte del proyecto modernizador con el que el PSOE había logrado convertirse en un partido de Estado. Su reiterado «no es no» le hizo abandonar una ambivalencia centrista muy propia de la socialdemocracia europea para inclinarse hacia un sistema de toma de decisiones amparado en una supuesta coherencia de escaso valor en la superación de los cada vez más frecuentes problemas que presentan las matemáticas parlamentarias. Sin grandes referencias y afectado por la corriente populista que recorre las democracias occidentales, Sánchez construyó un partido descrito por la oportunidad de un gobierno de coalición donde el pacto resultó más importante que el proyecto del PSOE.

Durante estos años Sánchez ha ajustado el partido a su medida. La fortaleza de la que la Ejecutiva Federal gozó en el pasado ha desaparecido y Ferraz tampoco ha sabido mantener una mínima capacidad para contrapesar u orientar al Gobierno. Los órganos de control del partido no son relevantes y la referencia, tanto interna como externa, es el propio Sánchez. Existe un triunfo populista en el seno del partido que se descubre en un hiperliderazgo del secretario general resultado, quizá, de un contexto político del que ha sabido beneficiarse. Puede que con otra oposición parlamentaria Sánchez fuese menos Sánchez, pero la evidencia describe que el PSOE ha perdido parte de su credibilidad y también una buena parte del proyecto político que lo definió en el pasado. El problema, en cualquier caso, no es tanto el posible cambio de rumbo que adopte el partido tras el congreso de Valencia, preparatorio de unas elecciones que exigirán que todas las federaciones estén alineadas y unidas, como la búsqueda de una mayor transversalidad -que dicen pretende- ante una sociedad víctima de sus extremos. En este sentido, la presencia de un nuevo y casi seguro gobierno tripartito en Alemania formado por socialdemócratas, ecologistas y liberales, con Olaf Scholz como canciller, debería servir de orientación a un PSOE que no tiene sustituto en el centroizquierda nacional y puede mirar a ambos lados.

El congreso de Valencia deja un primer acercamiento con Felipe González y una voluntad de entendimiento con Javier Lambán. El tiempo dirá exactamente en qué queda este movimiento, aunque la inclusión de Mayte Pérez en la Ejecutiva junto a Pilar Alegría es un claro reflejo de que el presidente del Gobierno busca recuperar cierta sintonía con Lambán. La apuesta de Sánchez por contentar a uno de los barones que defienden ese PSOE más centrado muestra a las claras la necesidad por incorporar otras referencias que hasta ahora habían sido apartadas.

Como advierten los expertos, el futuro político, al igual que el que se describe en múltiples comportamientos sociales, es más individualista que colectivo. No obstante, tal y como se plantea una parte del socialismo, sería bueno comenzar a pensar qué es lo que quedará del PSOE una vez que Sánchez desaparezca.