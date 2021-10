El congreso del PSOE

El cuadragésimo congreso federal del PSOE, que se celebra este fin de semana en Valencia, ha sido organizado al milímetro para intentar transmitir la idea de unidad en torno al liderazgo de Pedro Sánchez.

Pero el entusiasmo de la mayoría de los dirigentes y de los compromisarios socialistas no puede esconder la existencia de importantes disensiones internas. El PSOE aragonés gana presencia en la ejecutiva con la designación de Pilar Alegría y Mayte Pérez.

La intención es sin duda que el congreso se desarrolle como una balsa de aceite, cerrando filas en torno a un secretario general que tiene en su mano los recursos que supone estar gobernando. Cinco años después de que fuera defenestrado por sus compañeros en el comité federal, Sánchez ha conseguido un grado considerable de control en un partido en el que nunca han faltado las corrientes internas y las disensiones. Sin embargo, el empeño en subrayar los mensajes de unidad no impide que sigan existiendo brechas en el socialismo español. Sánchez, con su coalición con Podemos y sus alianzas con el radicalismo separatista, ha roto la tradición política de moderación en el centro izquierda que había convertido al PSOE en un partido de Estado. Resulta significativo que un dirigente histórico como Felipe González, aunque mostró ayer su lealtad al secretario general, eludiese sumarse a los ditirambos y pidiese en cambio libertad para ejercer la crítica. Para los socialistas aragoneses supone un aumento importante de influencia haber conseguido dos puestos en una comisión ejecutiva que reduce sus miembros. No obstante, las declaraciones de Lambán, en pleno congreso, en torno a la financiación autonómica muestran la vigencia de las diferencias en un asunto trascendental. El PSOE cerrará su congreso a mayor gloria de Pedro Sánchez, pero eso no aliviará las incoherencias y las insuficiencias que su Gobierno exhibe ante los complicados problemas que afronta España.