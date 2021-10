Cartas al director de HERALDO: El reparto de la financiación autonómica

El reparto de la financiación autonómica

Asistí en una ocasión a un debate interno en una entidad de carácter social donde se hablaba sobre qué era lo más importante para la realización de sus fines: la buena voluntad, la claridad de objetivos o la capacidad de sus dirigentes, entre otras; es decir, se discutía sobre cuestiones conceptuales.

La conversación se animó cuando alguien nombró el dinero. ¡Qué barbaridad!, se dijo, el dinero es lo último. Trasladado el debate a la vida diaria, a la vista de los hechos actuales, la respuesta quizás hubiera estado acertada. Basta contemplar lo que está pasando con el reparto de los fondos autonómicos. En primer lugar, nadie ha tachado de franquista, aunque lo fue, el privilegio navarro que tanta envidia nos produce a los aragoneses cuando circulamos por sus carreteras. Los aspirantes a la independencia presentan en su primera petición más de lo mismo. En idéntico sentido completan el panorama las comunidades más pobladas por una parte y los despobladas por otra, creándose insólitos compañeros de viaje: necesidad obliga, dicen. Así se han unido valencianos y andaluces frente al desierto interior al que se unen las diminutas periféricas: la pasta es la pasta. Frente a este panorama se necesitan estudios técnicos, que seguro existen, con información suficiente para tomar decisiones. Los expertos no se ven pero haberlos, haylos. ¡Oh, bendita universidad!, ¿dónde estás ? A los ciudadanos nos gustaría la transparencia de los datos frente a la oscuridad de los pactos políticos: sería una muestra de la nueva normalidad. Lo deseable es que no hubiera que decir eso tan habitual de ‘¿cómo va lo mío?’, sino que nos enseñaran lo de todos. Si la información es el poder, que el poder sea general… Por cierto, ¿cómo va lo mío? Perdón, ha sido un lapsus.

Francisco Alós Barduzal. Zaragoza

Sin misa el 12 de Octubre

Como católica practicante expongo mi más sincera queja ante un hecho ocurrido el pasado martes, día 12 de Octubre, universalmente conocido como Día de la Hispanidad. Después de verificar en el tablón anunciante los oficios en la parroquia ‘L’Esperit Sant’ en La Pineda los festivos y domingos a las 11 de la mañana, nos encontramos con la sorpresa, unos cuantos feligreses, de que la parroquia estaba cerrada. Conseguimos el contacto del párroco y nos comunicó que el 12 de Octubre ‘no es festivo en Cataluña’ y que no iba a haber ningún oficio. Quiero dejar constancia de mi indignación, porque creo que la religión y la fe no deben involucrarse con la política. El Día de la Hispanidad fue, es y será el 12 de Octubre y nuestra Virgen del Pilar, la madre de todos los españoles, sean catalanes, madrileños o aragoneses.

Susana Escolano Penco. Zaragoza

Una Ofrenda particular

El martes fuimos a la Ofrenda como un año más: un día vestido de folclore de Aragón. Esta vez fue distinto, pues sabemos que todo está raro y nuestra Ofrenda fue particular. Mi familia y yo, a pesar de no ‘ganar el sorteo’ con un hueco en la Ofrenda oficial de flores, ganamos toda una experiencia. Una peregrinación desde casa, con parada en boxes, digo… en La Fama (sí, este año tomamos el premio antes de cumplir) y finalizando en la bellísima escultura de Pablo Serrano en medio de la plaza y la Basílica de la Virgen del Pilar. Ella, blanca, alta… y a sus pies, cientos de ramos de flores de las ofrendas ‘alternativas’. La primera Ofrenda de Flores fue en 1958 en ese mismo lugar. Pudimos estar frente a la Virgen un largo rato. Y el tiempo se alargó. Algo ocurrió. Causamos furor. Visitantes de todos los lugares no querían irse a casa sin su foto con los baturros y las baturras. «Lo vemos en la tele… pero es que tenerlo aquí delante…». Todos, agradecidísimos de nuestra disponibilidad. Nos convertimos en una atracción turística y al acabar el día nos habríamos hecho unas 30 fotos con desconocidos: gente alegre y entusiasmada de Perú, Venezuela, Galicia, Italia, Rusia, Colombia, Madrid, Asturias y otras partes del mundo. En la Ofrenda oficial, se genera una prisa que nunca he apoyado. El acto de ofrecer las flores es un ritual, pero al ser masificado suceden estas cosas. Pero el cambio nos dio la oportunidad de vivir la tradición de una forma diferente. Ofrecimos las flores a la Virgen, pudimos rezarle y dar las gracias. También le dije a la Virgen que diera luz a los enfermos físicos y de mente y, sobre todo, a tantos corazones cerrados.

Lucía Ruiz de Temiño García. Zaragoza

Tenemos que cuidarlos

El Gobierno de Pedro Sánchez nos sorprende con una nueva Ley de Bienestar Animal por la que se prohibirá la cría de mascotas a particulares y la compra de animales en tienda, y propone la reconversión de los zoos en lugares de cría autóctona. Uno de los objetivos será el «sacrificio cero» y, para ello, una de las claves es que no exista abandono de animales. También regula que las personas titulares o responsables de perros deberán haber realizado previamente un curso de formación acreditado. Partiendo de la base de que a los animales jamás hay que maltratarlos y que debe existir una regulación que los proteja, observo el oportunismo de la progresía con esta ley, inspirada en los ‘pensadores’ más progres del Gobierno. Y me preocupa pensar que no soy lo suficientemente progresista cuando, al nombrar el abandono, me acuerdo de los datos de las 4.849.900 personas mayores que viven solas de manera no deseada. Y debo de ser demasiado conservador al acordarme de los datos de abuso y maltrato a personas mayores, tanto físico como sicológico, según informa la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma). Estos maltratos son una realidad oculta en esta sociedad por vergüenza o miedo y una violación de los derechos humanos. Debo de ser una persona muy demagógica cuando al pensar en abandono, abuso o maltrato lo primero en que pienso es en los miles de abuelos en residencias que no reciben ni una visita al año de sus familiares más cercanos, pienso que el maltrato en la vejez está mucho más presente de lo que imaginamos y que se produce tanto en el ámbito familiar como en el institucional. Cuando leo la Ley de Bienestar Animal no puedo dejar de pensar en el malestar de los mayores que, según la Unión Democrática de Pensionistas, en un 7% viven situaciones de maltrato. Ahora con esta nueva ley me quedo más tranquilo al saber lo bien cuidados que van a estar los animales en España y la formación que van a recibir sus cuidadores gracias al avance progresista. Lo mejor que podemos hacer en la sociedad que nos ofrece la progresía es mandar a los niños a la guardería, a los abuelos a la residencia o solos en sus casas y, si por todo esto te sientes solo, te compras un perro para cuidarlo como a un rey.

Francisco Peña Ardid. Zaragoza

