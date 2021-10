Muchas veces he oído que la patria original es la infancia y acaso sea cierto, porque nadie puede olvidar las olas de los veranos y los bizcochos calientes del domingo.

Pero todo niño se despertará una mañana para descubrir que la geografía no tiene límites para el viaje y los besos. Yo, caduco observador, confieso que mi vida son las ciudades que me enamoraron y en las que aprendí a cabecear a medianoche, a charlar con anónimos y a viajar en tranvías olorosos de claveles y hambre. Mi escuela son los manuales de la tienda donde se vendían lapiceros, pero también el París de Cortázar, imaginario y nocturno, el sofocante olor a salitre y angustia de Santa María de Onetti, el cansancio sudoroso y feliz de la Lisboa ensoñada una y otra vez. Porque las ciudades nos hacen. Y es en esas calles cuya seña de identidad son las tabernas y museos donde uno se encuentra con vagabundos de esta feria donde se aprende que la edad es algo banal mientras se consume lo que puede ser el último licor de su vida y que llevan en el corazón una cantinela de advertencias. La Ciudad nocturna o soleada es otra escuela bendecida por el Ángel astuto de la noche, enseñando lecciones inolvidables. Escuela y Vida: viejo cuaderno de caligrafía y perpetua alteración. Maestro y viaje… Claro que el gran Calvino escribió: "Tus ciudades no existen. Quizá no han existido nunca. Con seguridad no existirán más. ¿Por qué te solazas en fábulas consoladoras?". Te respondo, Gran Emperador: es lo único que puedo hacer, soñar…