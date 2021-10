Cartas al director de HERALDO: Los grandes beneficios de jugar al ajedrez

Los grandes beneficios de jugar al ajedrez

En septiembre, disfruté leyendo en ‘Heraldo Domingo’ sobre los grandes avances que el estudio y la práctica del ajedrez han conseguido en Aragón gracias a Enrique Sánchez, creador del programa ‘Ajedrez en la escuela’, y deseo felicitarle por su iniciativa y los años que ha dedicado para que cada vez haya más centros educativos aragoneses que lo hayan introducido.

Son muchos los beneficios que para las personas puede aportar el aprendizaje y la práctica del ajedrez, en cualquier edad. A los niños (yo aprendí a los 6 años), les ayuda en su formación en aspectos tan importantes como: aprender a ganar y perder, a tomar decisiones, a valorar situaciones diversas y responder a las dificultades; y les ayuda a razonar. También es importante para los adultos, pues ayuda a ejercitar la memoria, compitiendo con otras personas o bien con las diversas opciones que hoy ofrecen tanto los ordenadores como los programas para la práctica de esta actividad. Los médicos ya han recomendado que la práctica del ajedrez es el mejor antídoto para combatir uno de los graves problemas de la sociedad actual, como es la pérdida de memoria y su consecuencia, la enfermedad de Alzheimer. Ha sido muy importante estos últimos años que en los centros cívicos municipales se hayan establecido cursos de ajedrez para personas mayores. En ellos, como por ejemplo el de Casablanca, hemos enseñado a jugar a muchas personas, desarrollado cursos y participado en torneos con otros centros, que ayudan a la relación entre los jugadores. La covid ha frenado, como otras muchas actividades, estos importantes cursos para los mayores de edad, que espero y deseo puedan ponerse en marcha lo antes posible, pues "el ajedrez es una poderosa herramienta que nos ayuda en nuestra vida".

José Martín Escudero. Zaragoza

¿Faltan camareros?

Me refiero a la noticia que su diario publicaba hace unos días sobre la escasez de camareros que sufre Zaragoza, lo cual supone un problema para la hostelería, como es lógico. Al respecto quisiera poner de manifiesto que quien esto suscribe, de 55 años de edad, lleva parado un tiempo más que considerable, echando currículums a montón y nadie me llama, no sé si por la edad o por qué motivo. Lo cierto es que yo me encuentro físicamente apto para este trabajo, con experiencia profesional, don de gentes y educación, y buena salud, gracias a Dios, y, sin embargo, no hay forma, no me llaman de ningún sitio. Si la Asociación de Empresarios de Hostelería ha hecho saber la problemática antes citada, les agradecería que tomen nota de esta carta y que sepan que aquí tienen una persona candidata a ocupar un puesto de camarero, con una jornada y sueldo que me permitan vivir con dignidad.

José María Pérez Gracia. Zaragoza

El bono cultural

Los Presupuestos del Estado van a aprobar un bono de 400 euros para que los jóvenes que cumplan 18 años se los gasten en cultura, incluyendo la compra de videojuego, entradas para el cine –no se dice si hay algún tipo de películas excluido–, teatro, etc., pero no para ir a los toros. Me parece muy loable que el Gobierno se preocupe de la cultura, pero es un criterio tan antisocial y electoralista que los propios votantes de izquierda deberían salir a las calles manifestándose en contra. Me voy a explicar. Dos amigos, uno de 18 y otro de 19 años, son tratados de forma diferente. Este bono se le da al hijo de un multimillonario, como al hijo del que sus padres tienen que hacer cola en Cáritas para comer. Hay más de dos millones de personas que van a recoger comida a sus dependencias, mientras que el Gobierno despilfarra 200 millones de euros para que un joven de 18 años se pueda comprar una consola. Bajo mi criterio, es lo más antisocial que un Gobierno español haya hecho desde que tengo uso de razón. Que den dinero a las empresas de cultura y ocio, que han tenido inmensas pérdidas, de una forma coherente y no hagan distinciones por motivos políticos, a unos les gustan los toros y a otros la ópera, o incluso les gustan las dos cosas. No den el dinero a los de 18 años de forma tan insolidaria, pues huele a electoralismo rancio. Espero que algunos de los que les votan sean lo suficientemente inteligentes para que esta partida sea abolida.

Antonio Retortillo Sorolla. Zaragoza

En plan dadivoso

Ahora que el Sr. Sánchez, nuestro presidente de Gobierno, está en plan dadivoso, quería pedirle antes de que sea tarde que nos tenga en cuenta a todos, todas y ‘todes’ los jubilados, jubiladas y ‘jubilades’ e incluya en los próximos Presupuestos una paguita extra para los que vamos a cumplir 80 años. Le aseguramos que no vamos a hacer mal uso del dinero, nos lo gastaremos en viajes, excursiones culturales, cine, teatro y cosas así, nada de toros ni botellones. A cambio de ello es seguro que los votos aumentarían su cuenta de resultados. Espero que no se olvide nuestro aguinaldo, sería una de las pocas alegrías que nos quedan, disfrutar de su magnanimidad.

Pedro Díaz Díez. Zaragoza

Espacios para aparcar

En el camino de Juslibol y enfrente del pabellón San Braulio, en el momento de remodelación no pensaron mucho en que en esa zona hay muchas casas que no tienen aparcamientos. Se podría aprovechar mucho más si no hubiesen dejado tanta acera central y hubiesen puesto esa zona idéntica al otro lado para poder aparcar en batería. Habría zona para el doble de vehículos, amén de que se evitaría aparcar en ese lado, donde en realidad está prohibido y evita poder aparcar bien en el lado del pabellón.

Enrique Armingol Lalaguna. Zaragoza

La dictadura del móvil

Vivimos tiempos de desbordante tecnología, y el teléfono móvil se ha convertido en un juguete, para jóvenes y no tan jóvenes, de uso obligado. Siendo un aparato muy útil para llamadas o mensajes urgentes, su uso continuo, para obtener cualquier información, pendientes de él todo el rato, sea sentados en bares, andando por la calle, ‘hablando’ con otras personas a través de sms, en lugar de cara a cara, está creando una peligrosa dependencia que, lejos de liberarnos, nos hace esclavos de su posesión y uso. Suele decirse que el teléfono móvil acerca a las personas lejanas y aleja a las personas cercanas. Cierto. En el punto medio está la virtud, ni tanto ni tan calvo, la tecnología debe estar al servicio de las personas, no al revés. La comunicación directa entre seres humanos nunca podrá sustituirse por medios artificiales por muy fascinantes que sean. Ya que vivimos bien en democracia, no hagamos de la tecnología una nueva dictadura.

Miguel Bretón Vallejo. Zaragoza

