¿Son las personas o es el territorio?

Hay quien lo tiene muy claro. Servidora, no tanto. Cuando al dirigente de un partido aragonés le preguntan esta semana por las cuentas que el Gobierno acaba de llevar al Congreso, su respuesta es categórica: "Los presupuestos son malos porque sirven para salvar a las personas, pero no a los territorios". Y la idea cunde porque ahora la revuelta política es esta, la del terruño. Gana terreno -y territorio- la comparación odiosa entre comunidades, provincias y hasta localidades porque se alimenta de agravios, desigualdades reales y victimismos engordados. Ir a la contra siempre nos unió. Nada nuevo bajo el sol, salvo que ahora enfrente ponemos territorios como en otros octubres se ponían zares y patrones. La revolución, antes social -lo dice el politólogo aragonés Victor Lapuente- es ahora territorial. Que la economía se concentre donde están las personas y por tanto su talento, no nos da que pensar, pero que el viento aúlle de soledad en territorios vacíos nos saca de quicio. No cobra pensión el kilómetro cuadrado, ni recibe becas ni subsidios de desempleo, aunque sirvan para salvar personas y de rebote, también a sus territorios. Perdemos enfoque cuando limitamos las cuentas del Estado al cemento de las autovías o la altura de las presas, pero lo ganamos cuando hablamos de educación, empleo, oportunidades y servicios. Cuesta más garantizarlos donde somos menos, pero ese es el derecho de todos y la obligación de unos pocos, alcanzar acuerdos a medida de esta pluralidad, pero no por los territorios sino por las personas que los habitamos. Eso es lo bueno y no al revés.