Cartas al director de HERALDO: El duro trabajo de los camioneros

El duro trabajo de los camioneros

En Reino Unido faltan unos 100.000 camioneros, en España unos 10.000 o 15.000, unos 400.000 en toda Europa.

Esta carencia causa problemas de suministro. Se apuntan varias causas de la falta de profesionales: profesión de poco prestigio que no atrae a los jóvenes, largas jornadas de trabajo lejos de casa, condiciones laborales poco atractivas, sueldos insuficientes, mucho trabajo, escasos descansos, horarios nocturnos, inseguridad y tener que sufrir las inclemencias del clima. El 72% de los conductores de camiones en España tiene más de 50 años. Siete de cada diez, por añadidura, han de participar en la carga y descarga de la mercancía que transportan. Los niños españoles no dicen que quieren ser camioneros, quieren ser futbolistas, policías, médicos, ‘youtubers’. El secretario general de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera destaca la Formación Profesional Dual para atraer a gente joven a este colectivo. Los camioneros son trabajadores esenciales, pero no se les reconoció como grupo prioritario a la hora de la vacunación contra el coronavirus. No dejaron de repartir mercancía durante el confinamiento y se encontraron con las áreas de servicio cerradas. Cuando escasee la gasolina y la alimentación en los supermercados nos enteraremos de la necesidad que existe de profesionales del transporte de gran distancia. En Reino Unido han acudido al Ejército para la distribución de gasolina. En España tenemos a la UME, cada día más esencial en situaciones de emergencia. A medio plazo imagino que también será necesaria esta Unidad en la distribución de mercancías esenciales, como sucede en Reino Unido, que está buscando trabajadores extranjeros para aliviar la alta demanda de empleos. La salida de Europa solo les está trayendo perjuicios.

Antonio Nadal Pería. Zaragoza

Autobuses y servicio

Vivo en Zaragoza desde hace algo más de diez años y desde el primer momento el pueblo de Aragón me ha parecido en general amable, generoso y tranquilo, hasta el punto de querer formar aquí mi hogar. Un zaragozano conocido mío me previno antes de llegar: "Ojo con los conductores de autobús, que van como locos", y la verdad es que, aunque haya tenido la mayoría de viajes en autobús sin problema, es una advertencia que he recordado varias veces. Hace poco cruzaba el paso de peatones cargando a mi hija y su mochila, apurado, con la intención de subirme al autobús que estaba en ese mismo paso esperando que cambiara el reciente rojo del semáforo para salir pitando y el chófer no quiso abrir la puerta, a pesar de que le hubiera tomado cinco segundos. Esta falta de voluntad de servicio la he encontrado con demasiada frecuencia. Y me es curioso, porque en otras ciudades (por ejemplo en Las Palmas de Gran Canaria) los chóferes incluso llegan a esperar a que las personas mayores se sienten antes de arrancar. Aquí no es raro ver a nuestros mayores con prisa intentando evitar una caída. Me pregunto cuál es el origen de esta diferencia, ¿es política de empresa? ¿Se puede hacer algo para mejorar en este aspecto?

Mariano Ojeda Guzzini. Zaragoza

En memoria de José Luis Rivas

Pasados unos días del fallecimiento de José Luis Rivas, expresidente de la Unión Vecinal Cesaraugusta, le rindo hoy homenaje. Conocí a José Luis en un pleno del Ayuntamiento a los que acudía en su condición de presidente de la Unión. Por esas fechas yo era presidente de la Asociación de Vecinos La Huerva y volvíamos a tener problemas con los bares por lo que era necesario exponer nuestras quejas. Tras el discurso, que leí con tono implacable para transmitir nuestra preocupación, se acercó a mí un señor de pelo y barba blanca que le otorgaba un aspecto unamuniano, de hombre sabio e ilustre, deslizando entre sus dedos una tarjeta de presentación y preguntándome si no me importaba que publicase mi soflama en su web. Mi mente soñadora interpretó que ese iba a ser el inicio de mi estrellato y que ese hidalgo caballero iba a ser mi mentor. Obvio decir el chasco cuando leí en la tarjeta no sé qué de Cesaraugusta, ¿pero este no era un emperador romano? Comentarios jocosos aparte, desde ese mismo instante José Luis pasó a ser parte importante en mi vida, sin alharacas, como solo lo saben hacer los hombres de valía. Desconozco si había otras facetas en la vida que José Luis cultivaba con esmero, quizás era un brillante cocinero de marmitako o un virtuoso montando los mueble de Ikea, lo que sí sé es lo que me demostró. Servicial, dispuesto siempre a ayudarte, sin un mal gesto y con una sonrisa, ¡qué digo sonrisa!, carcajada estruendosa que era su sello de identidad. Lector compulsivo, como yo, me dejaba libros que luego comentábamos con pasión. Digno oponente en nuestras conversaciones sobre la hilarante actualidad política española tuvimos momentos de risa incontenible. José Luis, fuiste un buen amigo, íntegro, leal, paciente y sincero. Te echo de menos y estoy convencido de que cuando compres el HERALDO en tu kiosko celestial de confianza y leas esto se oirá, allá arriba, una de tus famosas risotadas. Descansa en paz, amigo.

Carlos Monge Doñate. Zaragoza

Expertos hasta en la sopa

Siempre han existido, pero de un tiempo a esta parte los tenemos hasta en la sopa, hasta el punto de que de tanto nombrarlos están perdiendo credibilidad. Se trata de los expertos. Gran cantidad de profesionales que, lejos de hablar con humildad y sensatez, se explayan con cierta prepotencia amedrentando al ciudadano con alarmismos que ellos no tienen que sufrir, hablando de implantar y mantener restricciones cuando ellos siguen cobrando sus suculentos sueldos. Expertos como los que han emergido con la dramática erupción del volcán de La Palma diciendo que, literalmente, "la lava quema" y que "cuando llegue al mar se solidificará", "hervirá el agua" o todo lo contrario. Experto casi es un calificativo con el que se adorna cualquier currículum y del que el ciudadano de a pie desconfía, sobre todo cuando se descubre que alguno, tras sus apariciones televisivas, mantiene lucrativos negocios. Para mí experto es aquel que tiene su bagaje en la realidad cotidiana, en el cuerpo a cuerpo del día a día. Recuerdo que cuando vivía en las montañas de Tarragona se produjo uno de esos incendios veraniegos que arrasan montes y corazones, y uno de los expertos de turno sacó un mapa y, sobre la cartografía de un despacho, dijo a los bomberos que fueran por determinada pista forestal. El pastor, un vecino y un servidor les dijimos que eso estaba cortado por derrumbes y que era intransitable. Nos miró como diciendo, ‘cuadrilla de palurdos, qué sabréis vosotros’. Al cabo de una hora, los bomberos volvían para coger otra ruta.

Juan Luis Encuentra Calvo. SOS DEL REY CATÓLICO (Zaragoza)

