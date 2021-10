'Mudanzas'

Qué nos pedimos?

¿Qué institución del Estado –ahora que Sánchez anuncia que va a repartirlas por toda España– reclamaremos los aragoneses para nosotros? El Ministerio de Transportes sería una opción interesante. Tal vez teniendo aquí cerquita a su titular conseguiríamos que reabriese de una vez el Canfranc, modernizase el ferrocarril turolense y terminase las autovías pendientes. O igual, ni por esas... Pero no nos hagamos ilusiones. La idea lanzada por Sánchez no es un plan bien pensado y a medio plazo, sino un regate táctico más de la brega política cotidiana. Otro aguijón para que salte Ayuso y un señuelo para los barones del PSOE en vísperas del congreso del partido. Como se ha recordado estos días, Pasqual Maragall ya propuso en 1992 el traslado del Senado a Barcelona. Y creo recordar (aunque no he podido confirmarlo) que, en 2003, siendo presidente de la Generalitat, insistió en ello y aún añadió que también podría mudarse a la Ciudad Condal el Ministerio de Economía; y que el Rey debería utilizar el palacio de Pedralbes para algunos actos de Estado, como la recepción de embajadores (se imaginan cómo se pondrían los ‘puigdemones’). Rodríguez Zapatero captó la idea, pero lo único que ‘sacó’ de Madrid fue la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, integrada hoy en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que tiene dos sedes, en Madrid y en Barcelona. Y lo de Sánchez se quedará en lo mismo o poco más: una pedrea de pequeños organismos técnicos que pueden venir muy bien en algunos puntos de la España vacía. No está mal. Pero lo de mover las grandes instituciones, las que tienen peso político y económico, eso ya es otro cantar.