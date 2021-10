Diversión y responsabilidad

Desde este fin de semana, los zaragozanos y los visitantes pueden disfrutar del buen número de actos culturales y lúdicos que ha organizado el Ayuntamiento en coincidencia con los días tradicionales del Pilar.

No son las fiestas propiamente dichas, que están suspendidas, pero en muchos momentos se parecerán. Es la ocasión de que los ciudadanos, con responsabilidad, demostremos que es posible unir la diversión y la convivencia con la prudencia que todavía exige la situación sanitaria y el respeto a las normas preventivas

Hay que subrayar que los actos organizados por el Ayuntamiento, y aprobados por Sanidad, han de celebrarse respetando las normas de acceso, aforo, distancias, horarios y uso de mascarillas que se han dispuesto para prevenir los contagios. Y lo mismo se aplicará en bares, restaurantes y otros establecimientos; teniendo en cuenta además que el Tribunal Superior de Justicia ha desestimado la relajación de las restricciones que pedían empresarios de pubs y discotecas. La pandemia no puede darse por terminada, aunque los datos de las últimas semanas sean favorables, y respetar estas prescripciones debe ser el primer requisito para disfrutar de estos días con sentido cívico y responsabilidad. No estamos todavía en un periodo de fiestas sin limitaciones como ocurría antes de la pandemia, sino en una situación intermedia en la que las perspectivas sanitarias han mejorado mucho pero no podemos prescindir de las precauciones. Las circunstancias nos obligan por tanto a todos los ciudadanos a moderar las ganas de fiesta y a conducirnos de manera que la diversión y el encuentro con familiares y amigos sean compatibles con la prudencia. Sería muy triste que a finales de mes nos encontráramos con un aumento de los casos graves de covid y de los ingresos hospitalarios. En manos de todos está el evitarlo.