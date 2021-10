Cartas al director de HERALDO: Elogio y aprecio de una ciudad bimilenaria

Elogio y aprecio de una ciudad bimilenaria

Eres hija de un pueblo que luchó y se rebeló contra el invasor, siendo ejemplo de fidelidad y compromiso.

Naciste milenaria, romana, también musulmana, y el tiempo te convirtió en la historia que unió, en torno a ti, culturas y gentes que te cautivaron. Eres cruce de caminos que te cercan o te alejan, pero siempre te llevan a otros lugares que te estiman y te respetan. Has sido tierra de leyes y de fueros, de derechos y condenas, pero sobre todo, lugar de justos y de justicia. Eres árida y húmeda, fría y calurosa, a veces somarda y, al final, eres la casa de un pueblo noble, trabajador y compañero.

Persistente en la amistad y pertinaz en el empeño, quien te juzga, ignorante, confunde tozudez con bravura. Eres acogedora y leal. Por tus porches pasea la nostalgia y se refugia el pasado. Recuerdas, sueñas, deseas, mientras te sientes orgullosa de tus ciudadanos que te disfrutan cada día. Eres paseo y camino entre conocidos y amigos. Andar por tus calles es la fascinación y el honor, porque un día te hiciste inmortal. Eres vida y futuro de unas gentes inquebrantables e increíbles que antes fueron imperiales. Y siempre solidarias. Eres cuna de religiones, guerrera y heroica. También, ejemplo de rebeldía y resistencia.

Quien te visita te aprecia. Quien te conoce te recuerda. Quien te vive, ¡ay quien te vive!... este siempre te quiere. Eres sencilla y sincera. Generosa y sorprendente. Eres frescura y mañana. Eres paseo y plazas por donde pasa el tranvía cargado de amistad y orgullo. Eres tertulia y reencuentro. Eres cierzo y sol. Jota y rasmia. Pasión y sentimiento. También ilusión. Eres río y basílica. Ebro y Pilar. Eres infinita, querida Zaragoza.

Jesús Añaños Vinué. ZARAGOZA

Grande de tamaño, pequeña de miras

Zaragoza vive adormecida. La gran ciudad muere de hastío porque sus rectores son incapaces de dar luz a tanta oscuridad. Los años pasan y nos recuerdan aquellos grises noventa. Gracias a la Expo, que si no… La ciudad se ha acostumbrado a vivir con las grandes cicatrices urbanas y el Ayuntamiento es incapaz de impulsar suelos que dan vergüenza por su situación. En pleno centro, el Portillo. No hay más excusas para mantener una gran pastilla de terreno que ha de urbanizarse. Y qué decir de la avenida de Cataluña, olvidada; años de ostracismo por una inoperancia total de un Ayuntamiento. Con imaginación, podría crecer un barrio nuevo, como una ciudad verde, aprovechando las cercanías de los ríos y sus huertas, como en Sociópolis, Valencia. Y qué me dicen de la zona norte de la calle Juan Bautista de La Salle, lo que el visionario concejal de Chunta Gaspar concibió como el gran parque de la Huerta. Preveía un parque que protegería el Canal de los vientos que han arrasado el arbolado histórico, y lo más importante, dos conexiones con puentes para crear ciudad, para unir barrios que la inoperancia municipal deja cercanos pero alejados. Ya vale de excusas, ya vale de llorar. La iniciativa privada prospera de nuevo con el ladrillo. Pónganse a desatascar. ¿Por qué sigue el túnel de la antigua salida de la ciudad sin terminar trece años después? ¿Aún no hemos aprendido que un estadio moderno de fútbol atrae inversiones vinculadas al fútbol, pero también es un espacio para atraer eventos culturales? Si no hubiese partidos políticos ‘antitodo’, hoy también tendríamos estadio nuevo gracias a Gaspar. Qué le pasa a la clase política de una ciudad que una vez soñó a ser una gran ciudad, y se ha quedado en grande de tamaño, pero pequeña de miras…

Alfonso Azcoitia Maeso San Antonio de Benagéber (Valencia)

Fachadas llenas de cables

En nuestra querida Zaragoza tenemos unas fachadas de viviendas, en particular en los barrios, sobre las que las autoridades tienen que hacer un estudio, en colaboración con las empresas eléctricas y demás de nuevas tecnologías, internet y telefonía, para que esos cables sean entubados y no permanezcan colgados y mal colocados por las citadas fachadas. Se habla mucho del medio ambiente y está muy bien que se hagan muchas cosas para mejorarlo. Empecemos por entubar todos los cables que tenemos y a la vez controlemos las antenas que son necesarias y las que no. Aquí hay un asunto del que no tienen que olvidarse nuestras autoridades.

Enrique Gimeno Clerencia. ZARAGOZA

La travesía de Purroy

La carretera que pasa por la población de Purroy de Jalón está limitada a 30 kilómetros por hora, pero la mayoría de los automóviles que circulan por la misma lo hacen a velocidades que en algunos casos triplican ese límite. Solicitaría a la Diputación de Zaragoza, titular de dicha carretera, que ponga un paso sobreelevado a la entrada de Purroy viniendo de Morés y otro en la otra entrada, viniendo de Morata de Jalón, con el fin de que los automovilistas reduzcan la velocidad a su paso por la población y así dar más seguridad a los vecinos, evitando posibles accidentes que ninguno queremos lamentar.

Santiago Gimeno Val. PURROY DE JALÓN (ZARAGOZA)

Los años de plomo

A diferencia de ‘Patria’, el novelón de Fernando Aramburu que no acierta, con su enfoque bienintencionado, a reflejar la dureza descarnada de los años del terrorismo etarra, como sí lo hiciera en los relatos cortos que publicó bajo el título de ‘Los peces de la amargura’, ‘Maixabel’, la película de Icíar Bollaín sí lo clava. Y eso que solo refleja una parte que no es ni mucho menos el todo, pero que ojalá lo hubiera sido. Y no es una novela, sino una historia real: la de una mujer, Maixabel Lasa, cuya vida fue destrozada al arrebatar ETA la de su marido, Juan María Jáuregui, exgobernador civil de Guipúzcoa, en uno de sus muchos y viles asesinatos. Pues bien, esta mujer, con un coraje del que careceríamos los más, se prestó a participar en un programa de careos entre víctimas y presos arrepentidos de ETA, entre los que se contaban los verdugos de su pareja, con el ánimo de cerrar heridas y seguir adelante. Fue capaz de enfrentarlos, de cantarles las verdades del barquero y de creer que el arrepentimiento sincero da derecho a una nueva oportunidad. A uno le cuesta admitir que haya perdón para ciertas cosas, y desde luego sabe que no puede haber olvido, pero la historia de esta mujer y de los presos que le reconocieron y lamentaron sinceramente sus atrocidades, permite creer en que se pueden recomponer los puentes sin los cuales no es posible la convivencia. No dejen de verla y háganlo si pueden con sus hijos. Buen cine y mucho de lo que hablar.

Andrés Horno Goicoechea. ZARAGOZA

