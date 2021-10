El Certamen de Jota

El Certamen Oficial de Jota nació en 1886 y sigue vivo y pujante en la actualidad.

Ningún otro acontecimiento cultural tiene en Aragón su antigüedad, sabor y pedigrí. En él han participado todos los más grandes cantadores y bailadores de la historia, y ganar el Premio Extraordinario del Certamen es el sueño máximo de todos los que se dedican al noble arte de cantar y bailar la jota aragonesa. En el Certamen se respira pasión y la tensión y la emoción con las que se vive son muy difíciles de describir. Hasta el año 2005 se celebró en el Teatro Principal (con excepción de los dos primeros años, que tuvo lugar en la Plaza de Toros, y los años 1939 y 1985 en que, por hallarse aquél de reformas, se llevó al cine Goya y al teatro Fleta), y desde 2006 es la sala Mozart del Auditorio la que lo acoge. Se consiguió con ello duplicar el aforo, pues durante bastante más de cien años apenas un millar de aficionados (los que cabían en el Principal) podían disfrutar cada nuevo año de lo que siempre he llamado el Campeonato del Mundo de Jota Aragonesa. Para cualquier cantador y bailador, ganarlo supone pasar a la historia y entrar en el canon, y para cualquier buen aficionado representa la cita anual que no se puede perder. El próximo día 10 se celebrará en el Auditorio la gran final del CXXXV Certamen y, a pesar de que cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, yo no encontraría razón alguna (como no fuera la de quedarse sin entradas) que pudiera explicar por qué un aragonés de gusto refinado y temperamento cabal no está allí ese domingo por la mañana.