El avance de la vacunación

España ha conseguido en nueve meses vacunar contra la covid a treinta y seis millones y medio de personas, que suponen el 77% de la población, muy por encima de los registros de otros grandes países europeos.

Se habla ya de un ‘techo técnico’ en la campaña de vacunación, pero hay que seguir insistiendo y dando facilidades para atraer a los reticentes, al mismo tiempo que se sopesa con precaución y sin prisas la progresiva retirada de aquellas medidas preventivas de las que se pueda ir prescindiendo.

El alto porcentaje de vacunación alcanzado demuestra tanto el buen hacer del sistema sanitario y de sus profesionales -a pesar del estrés al que se han visto sometidos- como la confianza de la sociedad española en la medicina y su carácter abierto y solidario. Si se considera solo la población vacunable en este momento (los mayores de 11 años), está ya vacunado un 86,5% y es previsible que se alcance pronto el 90%. En cuanto se autorice, está también preparada la vacunación de los menores de 12 años. Queda sin embargo un núcleo de personas que al parecer prefiere no vacunarse, lo que impediría llegar al cien por cien, como sería lo deseable. Pero no hay que desistir, como reiteraba ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en su visita a Zaragoza. Hay que intentar convencer a los reticentes con campañas de concienciación y ofrecerles facilidades, como la vacunación en las empresas, que ya se ha iniciado en Aragón. No está claro de momento qué porcentaje permitiría alcanzar la llamada ‘inmunidad de grupo’, pero sí parece seguro que las vacunas previenen las formas graves de la enfermedad y frenan la difusión del virus. El éxito de la vacunación masiva debería situar a la sociedad española en un estadio diferente y menos angustioso de la lucha contra la pandemia, aunque siga siendo necesario mantener la prudencia y hacer una evaluación acertada de las medidas que deben mantenerse.