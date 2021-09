Cartas al director de HERALDO: Profesores, destinos y prisas de última hora

Profesores, destinos y prisas de última hora

Como siempre, a salto de mata.

El curso escolar acaba en el mes de junio. Y después llega julio. Y la pregunta es la siguiente: ¿No sería lo más lógico decidir entonces los destinos de los nuevos profesores para el curso siguiente? La costumbre es posponer la decisión para la última semana de agosto o la primera de septiembre, deprisa y corriendo. Sin apenas enterarte, tienes que aceptar o renunciar a la vacante que te asignan sea donde sea, en apenas unos minutos. Es surrealista, pero así es. Un día punteas todas las vacantes obligatorias y si quieres también las voluntarias, y en dos días te dicen a dónde vas, y en 24 horas te presentas en tu nuevo destino. Creo que ni en la mili se reclutaba al personal con tanta premura. Simplemente con tomar la decisión de distribuir las plazas a final de curso, se ahorrarían el ‘susto’ de muchos profesores al conocer el nombre de sus centros y su localización, a veces a 100 o 200 kilómetros de su vivienda habitual. Ganarían todos, profes y alumnos.

Esta inercia y este modo de sortear –surfear– va en perjuicio del alumnado. Los primeros

días los profesores novatos andan despistados, y su preocupación y su atención se centran en sus necesidades personales vitales: búsqueda de alojamiento… Si de antemano se conociera tanto el destino como las asignaturas a impartir, todos saldrían beneficiados. Los profesores se habrían hecho una idea del nuevo paisaje donde van a habitar, conocerían a tiempo, los temarios y los módulos a impartir y durante el verano se podrían preparar mejor las materias. Pero, como siempre, aquí seguimos siendo víctimas de la improvisación, del hoy para mañana.

Teresa Sanagustín Medina. ZARAGOZA

Hace falta más sensibilidad

La Asociación Paso a Paso Aragón y su grupo de Ayuda Mutua de Supervivientes al suicidio quiere manifestar su preocupación por la publicación el 14 de septiembre del artículo firmado por D. Aurelio Viñas Escuer en el que se vierten consideraciones sobre el trabajo de asociaciones como la nuestra a favor de la prevención del suicidio, afirmando, con gran falta de respeto, que no han conseguido absolutamente nada. Incluso se banaliza la multicausalidad de las conductas suicidas, afirmando que se debe a un gran declive religioso, sin más consideraciones, y se pone como ejemplo de suicida joven a Judas Iscariote, el traidor a Jesucristo. Decir que la apatía, la ansiedad, la depresión, el insomnio y los miedos excesivos son palabras importantes que al autor ‘no le dicen nada’ resulta sorprendente y es una falta de compasión hacia los seres humanos que las sufren. Claro que todos esos problemas existían siempre, pero no se superaban. Cuando los suicidas no se enterraban en el campo santo sino en recintos anexos, todo se ocultaba por temor a que aquella sociedad rechazase al que había pecado mortalmente y a sus familiares y allegados. Faltan medios y profesionales para la atención de las enfermedades mentales, para prevención de los suicidios y para la atención inmediata de los afectados. Las opiniones son libres, pero desde la Asociación Paso a Paso queremos manifestar que, en temas tan delicados como la salud mental y los suicidios, las publicadas deberían cumplir unos mínimos de delicadeza y solidaridad para con los supervivientes y asociaciones dedicadas a la prevención.

Pilar Cervera Domínguez, María José Lasheras Lacosta y Antonio Rosendo Muñoz Ortega.

ZARAGOZA

El muro del parque del Tío Jorge

Si leen esta carta pensarán ‘en qué se entretiene este jubilado!, pero al final verán que tiene algo de miga. El pequeño murete que circunda el parque del Tío Jorge en Zaragoza tiene una longitud aproximada de 885 metros, y en algunos tramos está deteriorado, sumando estos unos 95 metros, es decir, un 10,5 % de la longitud total. Dando cuenta de ello envié dos cartas al Sr. Alcalde y una al concejal de Parques y Jardines; no tuve contestación por escrito pero sí una llamada, creo que del gabinete de alcaldía, para informarme de que visto dicho muro por los servicios técnicos se había decidido demolerlo todo y hacer uno nuevo. Es decir, por un deterioro del 10,5% se va a demoler el 100%. La parte superior de dicho murete la forman dos placas de cemento, a modo de tejadillo a dos aguas, que misteriosamente desaparecen, y esto lleva al deterioro. Algo parecido pasó con los bloques graníticos del puente de Santiago que acababan en el fondo del río, hasta que al fin los sujetaron debidamente. Seguro que las obras del muro nuevo comenzarán antes de las elecciones, ¡siempre igual!: primero meten la mano en nuestro monedero y luego te piden el voto. ¿No se podría reparar? Además es un murete adecuado a un parque. Con muy poco dinero se podrían hacer mejoras en dicho lugar: más bancos, arbolado, mejora del césped, etc.

José Manuel Sádaba Oteiza. ZARAGOZA

Para una sociedad en cambio

Los cristianos debemos anunciar el evangelio de Jesús de Nazaret con escucha y diálogo. La verdad procede del Espíritu Santo, que actúa en la evolución de la historia. Debemos tener una fe adulta y comprometida para hacer el Reino y caminar hacia una presencia pública con un testimonio de vida y una lógica de amor que seduzca. La fe como experiencia es la clave decisiva para las líneas de una acción pastoral. El deber de justicia es el reconocimiento de las personas, ya que define dar al otro lo que es suyo. Una de las mayores preocupaciones de la Iglesia, y de todos los cristianos, tiene que ser el trabajo decente, que es el que toda la persona necesita para su realización y su dignidad, con un justo salario, con derecho a una vivienda donde criar a su familia en condiciones saludables. El mandamiento del amor lleva consigo el respeto legítimo de los derechos de las personas. La Doctrina Social de la Iglesia (DSI) declara que los gobiernos que no reconozcan los derechos del hombre o los violen faltan a su propio deber y carecen de obligatoriedad las disposiciones que dicten. Todo tiene que girar alrededor de la persona, que es imagen y semejanza de Dios. Queremos recordar a Guillermo Rovirosa en su 75 aniversario, un militante obrero cristiano, que dedicó su vida al mundo del trabajo; y felicitar a todos los de la HOAC por este acontecimiento. Algunas frases de Guillermo Rovirosa: "Cada día es un fin y es un principio. Cada día trae consigo, y le basta, su propio afán. Cada día es una nueva creación del universo. Cada día es para cada hombre un nuevo capítulo, original e inconfundible, en la aventura maravillosa de su libertad".

Marisa Sanjuán. ZARAGOZA

