Este año no habrá fiestas del Pilar, porque el Gobierno de Aragón ha suspendido todas las festividades patronales hasta el 31 de octubre para evitar la propagación del virus de la covid.

Así que no hay fiestas. Pero el Ayuntamiento ha preparado, para los mismos días en los que hubieran debido celebrarse las fiestas, doscientos cincuenta actos culturales y de entretenimiento en hasta cincuenta lugares diferentes de Zaragoza. De modo que sí habrá fiestas. No pero sí, sí pero no.

La idea que le quedará a la gente, o a mucha gente, es que tenemos fiestas pero con cuidadín, con algunas limitaciones de aforo en los actos ‘oficiales’, que luego en las reuniones privadas y las concentraciones por libre ya verá cada cual qué precauciones toma, si toma alguna.

La pandemia nos ha traído muchas cosas, la mayoría malas, obviamente. Y nos ha insuflado también una especie de afición al experimento colectivo. En el fondo somos nuestros propios conejillos de indias. Los epidemiólogos, o algunos de ellos, ya cuentan con una séptima ola del virus que empezaría a finales de octubre y llegaría hasta diciembre. Pero confían en que con tanta gente vacunada las consecuencias en las ucis no sean muy serias. Lo comprobaremos cuando termine el experimento ‘fiestas sin fiestas para el Pilar’.

En fin, crucemos los dedos. En todo caso, esto tiene que acabarse alguna vez, no podemos estar todos o casi todos vacunados y seguir viviendo en el búnker. Si es que las vacunas sirven de algo, vaya.