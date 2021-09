Hace tres semanas aludí en estas páginas a una canción de 1976, ‘Libertad sin ira’, que dice que "la gente solo desea su pan, su hembra y la fiesta en paz".

Y apunté que hoy sobra esa forma de referirse a la "hembra". Pues bien, he recibido comentarios que defienden la vigencia actual de dicho término, en el mismo contexto. En tal caso, considero que, para no excluir, aproximadamente, a la mitad de "la gente", de mantener "hembra", habría que añadir "macho" y "trans", así como aclarar que hay personas con preferencias más amplias y otras que no tienen ninguna en absoluto.

También se me indica que la canción dice poéticamente "hembra", aludiendo al hogar. Sin embargo, yo sigo pensando que se refiere al sexo, y desde la visión del varón heterosexual, siguiendo muy de cerca la estela del ‘Libro de buen amor’, en el que se afirma que «el mundo por dos cosas trabaja», tener "mantenencia" y "juntamiento con hembra placentera".

Ahora bien, siendo esta obra tan innovadora en pleno siglo XIV, es de suponer que los Arciprestes de Hita del presente están tratando del amor, no solo al gusto heterosexual, que durante el siglo XX incorporó las apetencias de la mujer, antes minusvaloradas, sino también desde la perspectiva LGTBIQ+.

Por otra parte, el ‘Libro de buen amor’ no hubiera podido hablar abiertamente del "loco amor", carnal y extraconyugal, sin condenarlo, aunque lo hiciera con cierta ambigüedad. Por la misma razón, quizás en el futuro, conforme a una nueva ortodoxia censora, la heterosexualidad exclusiva sea tratada en público como una práctica de gente cerril.