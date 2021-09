La afición a viajar, a pasar unos días fuera de casa por distintos motivos es una de las características de la sociedad actual.

Quizás ha existido siempre, pero solo en los últimos cincuenta o sesenta años, gracias a la mejora de los medios de transporte y a la elevación del nivel de vida, se ha convertido en un fenómeno de masas, casi general en los países desarrollados; aunque no cabe olvidar que muchas personas siguen sin poder permitírselo. El caso es que, en su estado natural actual, una parte considerable de la humanidad está en movimiento en cualquier momento dado del día o de la noche, dándose una vuelta por ahí, en viaje de negocios o de placer, o en visita académica o cultural. En los diez años anteriores a la pandemia, el número de pasajeros-kilómetros de las líneas aéreas regulares se duplicó, alcanzando los 8 billones. Y en 2018, hasta 4.300 millones de viajeros se subieron a un avión. Y eso es solo un débil reflejo del alcance real de los desplazamientos turísticos, pues la mayoría de ellos se producen por tierra. En España, el desarrollo económico se financió gracias a las rentas del turismo y la actividad turística sigue siendo, por más que le pese a algún ministro, uno de los pilares de nuestra economía. La pandemia ha dejado patente la vulnerabilidad del sector turístico, pero está demostrando también su gran capacidad de resistencia y recuperación. Este verano los turistas han vuelto a muchos destinos de nuestro país; y no solo los nativos, también los extranjeros, como podía comprobarse a ojos vista en no pocos lugares, aunque en ese capítulo todavía quede mucho por recuperar. La pasión de viajar, de disfrutar de un descanso, de cambiar de aires juega a nuestro favor. El turismo regresa. Son buenas noticias.