Cartas al director de HERALDO: La calidad de la enseñanza pública

La calidad de la enseñanza pública

Leo con indignación las declaraciones del Departamento de Educación en relación a una carta enviada por el claustro de profesores del IES Goya a la AMPA.

En dicha misiva se pretendía transmitir a dicha asociación los problemas acontecidos para iniciar este curso debido a la falta de recursos. No se puede tolerar que nuestros mandatarios proyecten su incompetencia acusando al equipo directivo de incapacidad para la organización del centro, porque está realizando un gran esfuerzo para poner en marcha la actividad lectiva. Afirman en la prensa que nos van a ayudar a solventar la situación, pero, de momento, son ‘asintomáticos’. Me pregunto qué credibilidad pueden tener unos dirigentes capaces de modificar el calendario escolar saltándose la negociación colectiva que marca la ley, tal como ocurrió el curso pasado para recuperar las clases perdidas por la tormenta Filomena. Nuestras aulas están llenas de muy buenos alumnos, un fiel reflejo de sus familias, pero no resulta fácil, con la rabia que sentimos por el maltrato de la Administración, proporcionarles la formación que merecen. Con muchas dificultades se han podido sacar los horarios completos de los docentes y alumnos, pero, si no nos dan lo que necesitamos, se van a vulnerar gravemente nuestros derechos. A pesar de mis 34 años de docencia y 10 en este instituto, se me obliga, porque el cupo de profesores resulta insuficiente para nuestra compleja oferta educativa, a impartir un nivel que no he elegido, después de haber firmado el acta correspondiente a la reunión del reparto de grupos. Está muy clara la perversa intención de nuestros gobernantes: ir minando poco a poco la calidad de la enseñanza pública hasta su extinción.

M.ª Pilar Ciprés Domínguez. Zaragoza

Pseudoterapias

El Ayuntamiento de Zaragoza ha sacado el listado de cursos a desarrollar en centros cívicos, y entre ellos nos encontramos uno sobre ‘Flores de Bach’, una pseudoterapia basada en la curación o mejora por medio de determinadas flores. Esta pseudoterapia no tiene evidencia científica, y en España la Organización Médica Colegial (OMC) no la aprueba. En esta situación de pandemia, la ciencia y sus vacunas son las que nos están salvando. Y estas pseudoterapias (Bach, homeopatía, reiki, etc.) con su charlatanería inducen a la confusión y al negacionismo de la ciencia. Me parece muy grave que una institución pública proponga este curso. Y quiero hacer una llamamiento a poner freno desde las instituciones a estas terapias y, en concreto, a anular este curso.

Moisés Barco Pérez. Zaragoza

Los jóvenes y la pandemia

Vi en un programa de TVE-1 a cuatro jóvenes, dos chicas y dos chicos, hablar de los efectos de la covid en sus vidas y en las de la gente de su generación. Pensaba que me iban a iluminar, pero mi decepción fue mayúscula. Aparentemente el gran problema que han tenido los jóvenes es que durante meses no han podido irse de juerga y eso les ha frustrado mucho, porque después de estudiar todo el día no podían estar físicamente con sus amigos, abrazarlos, ni beber ni compartir nada con ellos. Todo funcionaba a través de internet, pero ellos lo que necesitaban era desconectar y tener contacto físico. Esto a muchos les ha provocado frustración, ira e incluso depresión. Se sienten además resentidos porque los mayores no comprendemos la razón por la que están tan descontentos y que no veamos que la pandemia les ha hecho perder un tiempo precioso de divertirse. Señalaba uno de ellos que se había subrayado mucho el sufrimiento de los ancianos pero que ellos también habían sufrido. No voy a frivolizar acerca del sufrimiento de nadie; si alguien sufre, sufre y punto. Sin embargo, ¿cómo se puede comparar el sufrimiento de unos y de otros? La covid mataba a los ancianos, que morían aislados en residencias y hospitales, sin que sus seres queridos los pudieran ver. Y casi nadie quiere experimentar una soledad absoluta ante la muerte, da igual que se sea joven o viejo. Sí, los jóvenes no han podido disfrutar y relajarse tanto como hubieran querido. Pero si comparamos generaciones, ninguna en la historia de España lo ha tenido tan fácil, tan a su favor como esta. Han disfrutado de libertad total de expresión, de un sistema educativo para todos, de seguridad social universal, han gozado de becas Erasmus, han disfrutado de móviles, de internet y de los mayores avances tecnológicos, y la sociedad los ha tratado como a dioses que había que mimar. Y si comparamos su situación con la de gente de su misma generación en países de África, Asia y Sudamérica, el contraste es todavía mayor. Ser joven hoy en estos países supone no tener prácticamente nada, sufrir falta de higiene, agua no potable, comer una vez al día, disfrutar como mucho de una educación básica, no disponer de electrodomésticos, ni mucho menos de ordenador; a menudo en sus países no hay libertad, hay discriminación entre hombres y mujeres, sufren gran pobreza y, en muchos casos, guerras y hambrunas. Esto sí que es sufrimiento y frustración. Lo siento, pero no me impresiona excesivamente el sufrimiento de los jóvenes de nuestro país. Probablemente, si hubieran experimentado más incomodidades, menos placeres, más sinsabores y muchas más frustraciones, sabrían valorar bastante más lo que tienen y dar gracias a la vida por todo lo bueno que les ha dado.

Luis Ignacio Pérez Navarro. ZARAGOZA

Escasez de juguetes

El sector juguetero español está que trina, hasta el punto de haber salido a la palestra para advertir a la población de que el equipaje de Papá Noel y de los Reyes Magos de estas próximas Navidades y Año Nuevo podría ser más escaso y caro. Además, los empresarios españoles de juguetes recalcan que toda esta historia comenzó con el bloqueo allá a principios de año en el Canal de Suez, siguiendo con posterioridad cuando quedaron paralizados durante varias semanas más de 180.000 contenedores en los principales puertos chinos. Admiten, eso sí, que poco a poco se ha ido recuperando la ansiada normalidad, pero al mismo tiempo lamentan profundamente que dichos dos graves problemas hayan terminado por causar un importante retraso en la distribución y abastecimiento de los ingentes artículos, así como un sustancial incremento en el capítulo de costos. En definitiva, lo que anticipan bien a las claras es que no se prevé solo el que el lento ritmo actual respecto a campañas anteriores este año haga llegar más tarde y en menor cantidad juguetes a las estanterías de las jugueterías, sino que también los clientes potenciales de los mismos, ¡ay!, se verán forzados a rascarse más el bolsillo.

Asun Sánchez Ramos. Zaragoza

