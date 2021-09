La buscamos siempre y a menudo la encontramos y cómo duele la simple posibilidad de no hacerlo.

En este mes de septiembre es especialmente necesaria: buscamos en la mirada o en el gesto cómplice de quien está a nuestro lado después de algún tiempo ese sintagma silencioso que dice ‘cómo te entiendo’ o ‘cómo, después de todo, me alegro de verte’. Pero es que la complicidad también es necesaria al emprender un viaje al extranjero, al pasar el control de seguridad en un aeropuerto o incluso —y me atrevería a decir especialmente— en situaciones límite.

Así, en complicidad, porque para eso también sirven estas líneas, puedo decir que han sido dos veces las que he pasado por un quirófano. La primera de ellas, el cirujano, con la intención de tranquilizarme, me dedicó una mirada cómplice poco antes de que me administraran la anestesia: una mirada que parecía decir ‘tengo todo bajo control’. La segunda vez, años más tarde y en otra intervención en la misma pierna, el mismo cirujano estaba absorto en lo que iba a hacer y me dedicó una mirada esquiva, acaso concentrada, en ese instante previo. Sobra decir, supongo, que él no recordaría aquella primera mirada o que me dormí esa segunda vez más inseguro y, por lo tanto, el postoperatorio fue también más tormentoso. Qué seríamos sin la mirada cómplice en el momento oportuno (un igual en un congreso, un compañero en una mesa redonda con la jefa o esa misma jefa en le mañana, un encontrarse en la noche en medio del tumulto de caras desconocidas). Qué sería de nuestro mundo sin esa complicidad que viene para salvarlo.