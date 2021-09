La música, salvación de los abismos

Charlie Watts nos ha dejado.

Era, en los Rolling Stones, el jazz, la improvisación que sabe adaptar su música al sentir de su alma. Se salvó de los excesos de una época de drogas y autodestrucción, lo hizo con el swing de su calma, dejando que el abismo fuera nota que moldear y saber darle el ritmo del regreso al dominio de sí mismo.

Admiraba a Charlie Parker, querría haber tocado junto al ‘dios del jazz’, que amó tanto la música que llegó a afirmar que cuando estaba actuando no tocaba la música desde fuera, sino que él era la música y desde dentro hacía crecer su magia, con imaginación creadora, como un árbol de luz cuyas ramas fueran la música de la libertad.

George Harrison fue otro rockero que encontró la paz en la música de inspiración espiritual, en el hinduismo, en la búsqueda de la libertad del ser más allá del holocausto de su mente. Cruzó el espejismo del LSD y se encontró ante el desierto de sí mismo, beduino de la creatividad, halló en la esencia del universo la belleza, el ritmo del silencio de la vida, la paz de regresar a su voz perdida más allá de los excesos. Así, tras haber cruzado la noche oscura de su alma, pudo vislumbrar la luz: "Here comes the sun".

Mariano Casanova también transitó los caminos más oscuros y regresó gracias a su pasión por la vida y por la música: "Y conocí a fondo callejones muy oscuros por los que no desearía volver a transitar si tuviera la oportunidad de volver atrás en el tiempo. Pero la música siempre estuvo ahí conmigo, acompañándome, guiándome y siendo una constante tabla de salvación".

Una canción con sus notas nos recorre, lo hace con las sombras y la luz que también resuenan en nuestro espíritu, su sonido es retorno inconsciente que, como el perfume, nos lleva a otros tiempos.

Atravesamos sus recodos, somos viajeros por la oscuridad y tras el regreso, gracias a la música, nos inunda la sinfonía de la luz, el regreso a lo mejor de nosotros, a lo que de alguna manera siempre fuimos.