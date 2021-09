Comienza un curso y acumulamos un año más.

La edad es una categoría que para algunos pasa desapercibida y otros viven como algo trágico. Cumplir años es saludable, sobre todo si se compara con no cumplirlos, pero convengamos que los años pesan. Contra el lema del viejo anuncio, no sólo son los kilos. Los años pesan en el cuerpo, también en ese cálculo del fuero interno que mira el horizonte de futuro y concluye que será difícil llegar a leer lo acumulado en tu biblioteca.

En un sobre de azúcar para el café, leo que la vejez no llega cuando se te arruga la cara sino cuando se te arrugan los sueños. Muy de acuerdo. Pero no deja de ser una frase para endulzar el café. En cuanto a la vivencia social, la edad se ha convertido en categoría de discriminación: ‘ageism’, lo llaman en inglés, parece que así suena mejor que edadismo, pero es igual, un ismo que se suma a sexismo, racismo y otros. Se trata de la tendencia no sólo a separar, en tiempo y lugares, en función de la edad, que siempre se ha dado, sino a jerarquizar el valor de unos, los jóvenes, sobre el valor de otros, los mayores. Se acabó aquello de valorar la sabiduría acumulada en el tiempo. Los jóvenes son pocos y hay que mimarlos para que continúen con nuestros proyectos. Cierto, también están siendo criminalizados. Escuchamos: los botellones de los jóvenes fueron responsables de la última ola. Los jóvenes, así, en general. ¿Qué tal si dejamos de generalizar y proponemos la mezcla intergeneracional y el aprendizaje mutuo?